Empoli-Monza 3-0, tripletta di Zurkowski. Esordio super per Nicola

Empoli, 21 gennaio 2024 – Super ritorno per Davide Nicola che, al suo debutto sulla panchina dell’Empoli, vince e regala ai propri tifosi tre punti fondamentali in chiave salvezza. Nel primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Zurkowski. I brianzoli guidati da Mister Palladino nel secondo tempo fanno di tutto per provare a ridurre lo svantaggio ma, sempre l’ucraino in maglia bianco azzurra, trova la rete del definitivo 3-0 realizzando così una tripletta che regala i tre punti alla compagine toscana.

Primo Tempo

Dopo l’esperienza con la Salernitana, Davide Nicola fa il suo ritorno in Serie A e questa volta sulla panchina dell’Empoli. Il tecnico piemontese schiera la difesa a tre, con Ismajili, Walukiewicz e Luperto a protezione della porta, coperta da Caprile. Rivoluzione a centrocampo, con Grassi, Marin e Zurkowski, mentre sulle fasce spazio a Bereszynski e Gyasi. Esordio dal 1’ per Cerri, affiancato dall’immancabile Cambiaghi. Palladino recupera dall’inizio Marì davanti alla difesa. Caldirola e Izzo vengono affiancati allo spagnolo. Gagliardini torna a ricoprire il ruolo di centrocampista dopo l’esperienza come centrale contro l’Inter. A completare il centrocampo è capitan Pessina, insieme a Pereira sulla corsia di destra e Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra. Colombo viene scelto da Palladino come punta titolare e alle sue spalle spazio a Mota e Colpani. Grande lavoro fisico di Alberto Cerri che fin dall’inizio della partita viene cercato moltissimo dai compagni di squadra. I padroni di casa approcciano il match meglio dei biancorossi. Al 10’ Luperto si trasforma in un vero e proprio playmaker della squadra. Con un passaggio da capogiro trova Gyasi in profondità. Il ghanese, nonostante un ottimo movimento senza palla, si ritrova a tu per tu con Sorrentino, ma il suo tiro viene neutralizzato dall’estremo difensore azzurro che gli impedisce di trovare la rete. Tuttavia, la pressione dell’Empoli è visibile e alla fine gli sforzi vengono ripagati. La squadra di Nicola passa in vantaggio al 13’ con una rete strepitosa di Zurkowski. L’azione parte da un’accelerazione di Cambiaghi che – dalla linea di fondo – mette un traversone basso nel mezzo dell’area di rigore. La palla viene deviata dal difensore del Monza e Zurkowski, grazie a un’incredibile coordinazione, riesce ad impattare al volo il pallone e battere Sorrentino. Si tratta della seconda rete in campionato per l’ucraino che nella scorsa giornata aveva accorciato le distanze a Verona mettendo a segno la rete del 2-1. Inizia bene l’avventura in panchina per Nicola. Gli ospiti, storditi dallo svantaggio, cercano di riversarsi nella metà campo offensiva, ma la squadra di Nicola si difende in modo ordinato. Il primo vero squillo da parte degli ospiti arriva al 31’: Mota, partito da posizione defilata, si accentra, trova tutto libero fuori dall’area Gagliardini che fa partire un bolide, ma la conclusione finisce di poco sopra la traversa. I brianzoli cercano in modo disperato di trovare la rete del pareggio, ma nel momento migliore arriva la beffa. Sempre dalla corsia di sinistra iniziano i pericoli più grandi. Luperto, ancora protagonista, si inventa un altro passaggio visionario che trova Cambiaghi. Il classe 2000, come successo in precedenza, punta la linea di fondo, mette un interessante cross basso in mezzo all’area che non viene impattato da Cerri, ma arriva a Zurkowski. L’ucraino anticipa Gagliardini e con grande agonismo arriva più in alto dell’ex Inter e segna di testa battendo per la seconda volta Sorrentino. Finisce dunque 2-0 la prima frazione di gioco tra Empoli e Monza, grazie alla doppietta di Zurkowski.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con uno stravolgimento da parte di Palladino. Il tecnico, scontento del rendimento dei suoi nella prima frazione di gioco, decide di effettuare tre cambi. Entrano D’Ambrosio, Maric e Bondo al posto di Izzo, Gagliardini e Colombo. Cambiano difatti gli interpreti ma i biancorossi rimangono con lo stesso modulo di gioco. Gli ospiti cercano di dare una scossa alla partita. Al 48’ Bereszynski, troppo irruento, stende Pessina e viene ammonito. D’Ambrosio suona la carica: prima conquista un calcio di punizione, dopo esser stato atterrato da Gyasi; successivamente prova una conclusione ravvicinata dall’interno dell’area di rigore, ma il suo tiro è sporco e finisce sul fondo, lontano dal palo e senza creare pericoli a Caprile. Il Monza c’è ed è vivo. I padroni di casa non riescono a uscire dalla propria metà campo. Mota al 54’, dopo una deviazione, colpisce la palla di testa da posizione ravvicinata, ma il tiro viene parato da Caprile che si distende bene e impedisce ai brianzoli di rientrare in partita. Nicola si accorge del momento complicato della sua squadra e inserisce in campo forze fresche. Maleh e Cacace prendono il posto di Marin e Bereszynski, quest’ultimo ammonito a inizio ripresa. Il Monza risponde ai cambi dei padroni di casa con l’ingresso in campo di Valentin Carboni e Daniel Maldini. Il figlio di Paolo Maldini fa il suo debutto con la maglia del Monza ed è l’ex della partita in quanto si è trasferito durante questa sessione di mercato dall’Empoli. Nonostante il tentativo disperato di rientrare in partita, gli azzurri chiudono definitivamente la partita. Il protagonista assoluto fino a questo momento della partita, ovvero Zurkowski, si mette ancora una volta in luce, segnando la rete del 3-0 e la sua prima tripletta in Serie A. La rete arriva dopo un contropiede improvviso dell’Empoli che – dopo l’errore in impostazione di Carboni – recupera la palla portata avanti da Maleh. Il marocchino prova un cross arretrato per Shpendi che non riesce a concludere, ma come sempre Zurkowski si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e chiude la sfida. Grazie ai tre gol di oggi e quello nella scorsa giornata, diventa il capocannoniere momentaneo dell’Empoli a quota 4 gol. Nel finale di partita, i brianzoli tentano a testa bassa di trovare quantomeno la rete della bandiera, ma Nicola tiene alta la concentrazione. L’obiettivo degli azzurri è quello di riuscire a portare a casa la vittoria senza subire nessun gol, in quanto darebbe tanta fiducia anche dal punto di vista mentale. Il tecnico piemontese sostituisce un ottimo Cambiaghi per lascar spazio a Fazzini per difendere nel migliore dei modi la porta. L’arbitro Giua concede 4’ di recupero, ma non cambia il parziale. Gli azzurri tornano a vincere e battono il Monza con il risultato finale di 3-0, grazie alla tripletta di Zurkowski.

LORENZO CELENZA