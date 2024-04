Bayer Leverkusen, la favola della squadra imbattibile: primo titolo in Bundesliga

Leverkusen, 15 aprile 2024 – Non è più il ‘Neverkusen’. Domenica è stata una giornata storica per il calcio tedesco e soprattutto per il Bayer Leverkusen. La società della Renania-Vestfalia si è laureata per la prima volta dalla fondazione avvenuta nel 1904 campione di Germania.

Il Bayer Leverkusen ha interrotto il lungo dominio del Bayern Monaco che durava dal 2013 (undici titoli consecutivi fino ad arrivare ai 33 totali).

La squadra guidata dall'allenatore Xabi Alonso si è assicurata il primo dei tre titoli possibili in questa stagione vincendo contro il Werder Brema per 5-0 nella 29esima giornata di campionato. Autore di una tripletta Florian Wirtz. Ad aprire il tabellino Victor Boniface su rigore dopo venticinque minuti e Granit Xhaka in avvio di secondo tempo, poi lo show di Wirtz.

I 'leoni rosso-neri' renani hanno vinto il titolo con cinque giornata di vantaggio. Secondo a 16 punti, il VfB Stuttgart. Nella bacheca del Bayer Leverkusen, in Bundesliga dal 1979, ci sono il trofeo della Coppa Uefa vinto nel 1988 e quello della Coppa di Germania del 1993.

Incredibile fu la stagione 2001-2002 in cui la squadra di Toppmoller arrivò seconda in Bundesliga, in Champions e in Coppa di Germania.

In questa, il Bayer è ancora imbattuto e ha portato a 43 le gare in tutte le competizioni senza sconfitte, eguagliando la striscia della Juve di Conte del 2011-2012: un record assoluto a partire dall’anno 2000.