Bundesliga, il Leverkusen vince lo scontro diretto con l'Eintracht. Il Bayern vola

Bologna, 3 marzo 2025 - Si delinea sempre più, con lo scorrere delle settimane, l'andamento della Bundesliga. Andato in archivio il turno numero 24, il Bayer Leverkusen resta l'unica possibile insidia al titolo contro un Bayern Monaco dominatore. I bavaresi hanno vinto anche questo week-end, in casa dello Stoccarda, e hanno così collezionato il loro successo numero 19 in campionato. Il club delle aspirine resta distante otto lunghezze, grazie alla vittoria ottenuta contro l'Eintracht Francoforte, che dopo questo risultato perde definitivamente la scia delle prime due in classifica.

Il riassunto della 24esima giornata

Lo scontro diretto tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte era il match più atteso della 24^ giornata di Bundesliga. Un appuntamento che, se squadra di Xabi Alonso avesse fallito, avrebbe rappresentato un viatico probabilmente determinante per la corsa al titolo del Bayern Monaco. Il club delle aspirine, però, si è fatto trovare pronto e ha conquistato i tre, che allontanano proprio l'Eintracht dalla seconda piazza e, soprattutto, permettono al Leverkusen di rimanere aggrappato alla pallida scia dei rivali bavaresi, distanti ancora otto punti. Il Bayern di Vincent Kompany ha infatti risposto al 4-1 del Bayer con un 3-1 esterno a Stoccarda. I gol di Olise, Goretzka e Coman hanno spianato la strada alla corazzata teutonica, che fin qui ha pareggiato quattro partite e ne ha persa solo una: un ritmo indiavolato da tenere per chiunque. Il k.o del Francoforte apre le porte a diversi scenari per la zona Champions League, che è affollata di pretendenti. Il Mainz ha battuto il Lipsia fuori casa per 2-1 ed è ora a -1 dal terzo posto. Il Friburgo, invece, ha raccolto solo un punto contro l'Augsburg in un match a reti inviolate, che li porta ad una lunghezza dal quarto posto. Il Borussia Dortmund ha vinto lontano da casa contro il St. Pauli, che a sua volta respira in zona salvezza, per via del k.o di Bochum ed Heidenheim. Al contrario, vince l'Holstein Kiel di misura contro l'Union Berlino: un successo che li schioda dall'ultimo posto in classifica.

Risultati Bundesliga giornata 24

Stoccarda - Bayern Monaco 1-3 34' Angelo Stiller, 45' Michael Olise, 64' Leon Goretzka, 90' Kingsley Coman

Werder Brema - Wolfsburg 1-2 6', 48' Patrick Wimmer, 90' Mitchell Weiser

RB Lipsia - Mainz 1-2 1' Xavi Simons, 52' Nadiem Amiri, 58' Jonathan Burkardt

Bochum - Hoffenheim 0-1 72' Tom Bischof

Heidenheim - Borussia Moenchengladbach 0-3 8', 59' Robin Hack, 18' Nathan Ngoumou

FC St. Pauli - Borussia Dortmund 0-2 50' Serhou Guirassy, 58' Karim Adeyemi

Eintracht - Bayer Leverkusen 1-4 26' Nathan Tella, 29' Nordi Mukiele, 33' Patrick Schick, 37' Hugo Ekitike, 62' Aleix Garcia

Union Berlino - Holstein Kiel 0-1 42' Armin Gigovic

Augsburg - Friburgo 0-0

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 61, Bayer Leverkusen 53, Eintracht Francoforte 42, Mainz 41, Friburgo 40, RB Lipsia 38, Wolfsburg 37, Borussia Moenchengladbach 37, Stoccarda 36, Borussia Dortmund 35, Augsburg 32, Werder Brema 30, Hoffneheim 25, Union Berlino 23, FC St. Pauli 21, Bochum 17, Holstein Kiel 16, Heidenheim 15