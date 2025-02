Bundesliga, il Bayern stende l'Eintracht. Insegue il Leverkusen, goleada del Dortmund

Bologna, 24 febbraio 2025 - Il Bayern Monaco prosegue la sua corsa in Bundesliga e resta saldamente al comando della classifica, al termine della 23^ giornata. I bavaresi sono capolisti e a +8 dal Bayer Leverkusen, che tenta di tenere il passo contro una corazzata che, anche in questo turno, ha prevalso nettamente contro l'Eintracht Francoforte. Il club delle Aspirine ha sconfitto il fanalino di coda Holstein Kiel, mentre resta apertissima la bagarre per la zona Champions League e non solo.

Il riassunto della 23^ giornata

Neanche l'Eintracht è riuscito a fermare la corsa del Bayern Monaco. I bavaresi hanno demolito la squadra di Francoforte tra le mura amiche dell'Allianz Arena, dove i gol di Olise, Ito, Musiala e Gnabry hanno chiuso il match su un rotondo 4-0. Quello di Monaco di Baviera, però, non è l'unico risultato netto di questo turno del campionato tedesco. Il risultato più roboante lo ha firmato il Borussia Dortmund, che davanti al muro giallo dei propri tifosi ha spazzato via l'Union Berlino con il punteggio di 6-0, nel quale è spiccata la prestazione di Guirassy, autore di un poker. Anche il Friburgo ci è andato giù pesante contro il Werder Brema, abbattuto per 5-0 grazie anche alla doppietta dell'italiano Vincenzo Grifo. Vittoria esterna per l'Augsburg, che ha portato via i tre punti dal campo del Borussia Moenchengladbach realizzando proprio tre reti, tutte timbrate da Claude Maurice nel giro di un quarto d'ora. Bene in trasferta anche il Bayer Leverkusen, corsaro in casa dell'Holstein Kiel per 2-0. Il Mainz ha avuto la meglio sul St. Pauli con lo stesso risultato. Tre i pareggi di questa giornata in totale, tutti arricchiti da gol. Hoffenheim e Stoccarda si sono rallentate a vicenda sull'1-1, esattamente come hanno fatto Wolfsburg e Bochum. Lipsia ed Heidenheim, invece, hanno messo in archivio un 2-2. Per quanto riguarda i discorsi relativi alla classifica, il Bayern Monaco resta a +8 sul Bayer Leverkusen che insegue. L'Eintracht Francoforte viene insidiato da un gruppetto di inseguitori alla zona Champions League: il Friburgo è a -3 dal terzo posto, mentre Mainz e Lipsia inseguono ad una lunghezza in più di distanza. Nella lotta per non retrocedere il Bochum e l'Heidenheim guadagnano un punto sull'Holstein Kiel che resta ultimo, ma sono staccati ancora di quattro dal St. Pauli.

I risultati della 23^ giornata di Bundesliga

Friburgo - Werder Brema 5-0 15' Sildillia, 33' 57' Grifo, 76' 90+2' Doan Borussia Moenchengladbach - Augsburg 0-3 55', 61', 70' Claude Maurice Holstein Kiel - Bayer Leverkusen 0-2 9' Schick, 45' Adli Mainz – St. Pauli 2-0 67' Lee, 90+5' Nebel Wolfsburg - Bochum 1-1 50' Masovic (B), 81' Svanberg (W) Borussia Dortmund - Union Berlino 6-0 25' aut. Leite, 40' 75' 80' 83' Guirassy, 89' Beier RB Lipsia - Heidenheim 2-2 6' Honsak (H), 13' Pieringer (R) (H), 45+2' Openda (L), 64' Sesko (R) (L) Bayern Monaco – Eintracht Francoforte 4-0 45+3' Olise, 61' Ito, 83' Musiala, 90+2' Gnabry Hoffenheim - Stoccarda 1-1 9' Woltemade (S), 74' Orban (H)