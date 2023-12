Bundesliga, l'Eintracht rifila cinque gol al Bayern Monaco. Pari per il Leverkusen

Roma, 11 dicembre 2023 - Il Bayern Monaco è stato sconfitto. Già questa, da sola, potrebbe essere una notizia eclatante, se non fosse che i bavaresi hanno subito ben cinque gol dall'Eintracht Francoforte, che hanno reso questo k.o ancora più pesante. Questo fine settimana di Bundesliga, valido per la 14^ giornata, ha dunque regalato al Bayer Leverkusen capolista la chance di allungare in vetta alla classifica, occasione che gli uomini di Xabi Alonso non hanno sfruttato pienamente. Il club delle aspirine ha strappato solo un pareggio, il secondo di fila, e conserva solamente quattro punti di margine sui campioni di Germania in carica.

L'esito delle partite del fine settimana

Sono stati i gol di Omar Marmoush, Eric Junior Dina Ebimbe (doppietta), Hugo Larsson e Ansgar Knauff a mettere al tappeto il Bayern Monaco per la prima volta in questa stagione. L'Eintracht Francoforte ha teso lo sgambetto ai bavaresi, che sono andati in rete con Joshua Kimmich, ma non sono riusciti a evitare una sonora sconfitta. Il Bayer Leverkusen, però, ha solamente pareggiato nel match esterno contro lo Stoccarda, terminato sull'1-1. Il club delle aspirine allunga di un solo punto, grazie a quello che è il secondo pareggio di fila in Bundes. Il Borussia Dortmund, nel frattempo, è stato battuto dal Lipsia nel match più interessante del fine settimana, chiuso sul 3-2 per la squadra di proprietà della Red Bull. In fondo alla classifica si è sbloccato l'Union Berlino, che ha portato a casa la prima vittoria stagionale contro il Borussia Moenchengladbach. Pareggio nello scontro diretto tra Colonia e Mainz, mentre il Bochum ha perso contro l'Hoffenheim.

Risultati Bundesliga giornata 14

Hoffenheim - Bochum 3-1 32' Erhan Masovic (AU), 43' Andrej Kramaric, 76' Ihlas Bebou, 90' Gonçalo Paciencia Heidenheim - SV Darmstadt 98 3-2 42' Jan Schoppner, 52' Tim Skarke, 60' Lennard Maloney (AU), 69', 71' Patrick Mainka Wolfsburg - Friburgo 0-1 74' Michael Gregoritsch Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 5-1 12' Omar Marmoush, 31' Eric Junior Dina Ebimbe, 36' Hugo Larsson, 44' Joshua Kimmich, 50' Eric Junior Dina Ebimbe, 60' Ansgar Knauff Werder Brema - Augsburg 2-0 39' Niklas Stark, 65' Marvin Ducksch Union Berlino - Borussia Moenchengladbach 3-1 23' Kevin Volland (R), 50' Benedict Hollerbach, 75' Mikkel Kaufmann, 77' Alassane Plea Borussia Dortmund - RB Lipsia 2-3 32' Ramy Bensebaini (AU), 45+6' Niklas Sule, 54' Christoph Baumgartner, 90+1' Yussuf Poulsen, 90+3' Niclas Fullkrug Stoccarda - Bayer Leverkusen 1-1 40' Chris Fuhrich, 47' Florian Wirtz Colonia - Mainz 0-0

Classifica Bundesliga giornata 14

Bayer Leverkusen 36, Bayern Monaco 32*, Stoccarda 31, RB Lipsia 29, Borussia Dortmund 25, Hoffenheim 23, Eintracht Francoforte 21, Friburgo 21, Augsburg 17, Borussia Moenchengladbach 16, Wolfsburg 16, Werder Brema 14, Heidenheim 14, Bochum 13, Union Berlino 10*, Colonia 10, Mainz 9, SV Darmstadt 98 9 *una partita in meno Leggi anche: Inter-Real Sociedad, le probabili formazioni