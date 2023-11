Bundesliga, il Leverkusen abbatte il Werder Brema. Ok il Bayern contro il Colonia

Roma, 27 novembre 2023 - Bayer Leverkusen e Bayern Monaco non sbagliano più un colpo. In Bundesliga è andata in scena la 12^ giornata di campionato, nella quale le prime due della classe hanno conquistato l'ennesima vittoria stagionale. Il club delle Aspirine ha steso con un rotondo 3-0 il Werder Brema per l'undicesimo sigillo da tre punti, mentre i bavaresi hanno hanno vinto di misura sul campo del Colonia per il decimo successo dell'anno. I punti di distanza restano due in favore della squadra allenata da Xabi Alonso, che ha pareggiato una sola partita a dispetto delle due di quella di Thomas Tuchel.

L'esito delle partite del fine settimana

Continua senza pause la corsa delle due squadre imbattute di Germania. Il Bayer Leverkusen ha vinto e convinto in questo dodicesimo turno di Bundes, con una vittoria netta ai danni del Werder Brema. Il club delle Aspirine è volato in trasferta e ha rifilato tre gol ai rivali di giornata, firmati da Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo e da Olivier Deman, autore di una autorete in apertura di match. Il Bayer Monaco è stato meno sfavillante e appariscente in casa del Colonia, che è comunque caduto sotto il lampo del solito Harry Kane, che ha realizzato l'unica marcatura della sfida. Dietro a quelle che sono indubbiamente le due big tedesche della stagione, corre lo Stoccarda. Ottimo il successo a Francoforte contro l'Eintracht, che tiene a tre punti di distanza il Borussia Dortmund: i gialloneri hanno avuto la meglio sull'altro Borussia, il Moenchengladbach, in un pirotecnico 4-2. L'aria è decisamente più pesante a Lipsia, poiché il club Red Bull ha perso lontano da casa contro il Wolfsburg, che ha prevalso per 2-1. Nelle altre sfide di giornata, Friburgo e Darmastadt hanno pareggiato per 1-1, mentre è terminata a reti bianche la partita tra Heidenheim e Bochum, incapaci di farsi del male. Altro pareggio, infine, anche tra l'Union Berlino di Bonucci e l'Augsburg.

Risultati Bundesliga giornata 12

Colonia - Bayern Monaco 0-1 20' Harry Kane Werder Brema - Bayer Leverkusen 0-3 9' Olivier Deman (AU), 42' Jeremie Frimpong, 76' Alejandro Grimaldo Friburgo - SV Darmstadt 98 1-1 18' Mathias Honsak, 35' Lucas Holer Wolfsburg - RB Lipsia 2-1 9' Jonas Wind, 52' Yussuf Poulsen, 66' Rogerio Oliveira Da Silva Union Berlino - Augsburg 1-1 39' Ermedin Demirovic (R), 88' Kevin Volland Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach 4-2 13' Rocco Reitz, 28' Kouadio Koné, 30' Marcel Sabitzer, 32' Niclas Fullkrug, 45' Jamie Bynoe Gittens, 90+7' Donyell Malen Eintracht Francoforte - Stoccarda 1-2 1', Deniz Undav, 26' Waldemar Anton (AU), 45+1' Deniz Undav Heidenheim - Bochum 0-0 Hoffenheim - Mainz 1-1 39' Marco Richter, 48' Robert Skov

Classifica Bundesliga giornata 12

Bayer Leverkusen 34, Bayern Monaco 32, Stoccarda 27, Borussia Dortmund 24, RB Lipsia 23, Hoffenheim 20, Eintracht Francoforte 18, Wolfsburg 16, Friburgo 15, Augsburg 14, Borussia Moenchengladbach 13, Werder Brema 11, Heidenheim 11, Bochum 10, SV Darmastadt 98 9, Mainz 8, Union Berlino 7, Colonia 6