Bundesliga, pareggio a reti bianche tra Leverkusen e Bayern Monaco: distanze invariate

Roma, 16 febbraio 2025 – Termina senza né vincitori né vinti l'attesissima gara al vertice tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, con la distanza in classifica tra le due squadre che rimane invariata. Se per Xabi Alonso e i suoi quella contro i bavaresi era un'occasione ghiotta per riaprire i discorsi riguardanti la vittoria finale del campionato, per Kane e compagni si trattava della possibilità di prendere definitivamente il largo, dato che i punti di distacco dalla seconda posizione sarebbero diventati undici. In ogni caso, nessuna delle due ha prevalso, e nelle zone alte della Bundesliga tutto rimane com'era, o forse. L'Eintracht Francoforte, infatti, supera in casa l'Holstein Kiel e ritorna alla vittoria dopo tre pareggi di fila: grazie a questo successo, Toppmoller e i suoi si portano a -5 dal Leverkusen secondo. Il Lipsia non va oltre lo 0-0 contro l'Augsburg nell'anticipo, mentre prosegue il momento negativo del Borussia Dortmund, che cade in casa del Bochum e incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Le partite del ventiduesimo turno di Bundesliga

La ventiduesima giornata di Bundesliga prende il via con uno scialbo 0-0 tra Augsburg e Lipsia, che favorisce più i primi che i secondi. Per i padroni di casa, infatti, si tratta del terzo pareggio consecutivo e del sesto risultato utile di fila in campionato, con l'ultima sconfitta che risale al 12 gennaio, quando la squadra di Thorup perse 1-0 in casa contro lo Stoccarda. Il Lipsia ritrova un pari dopo la vittoria della scorsa giornata ai danni dell'FC St. Pauli, e ora deve guardarsi le spalle dal Friburgo, che si trova ad un solo punto di distacco. I bianconeri superano l'FC St. Pauli in trasferta al Millerntor Stadion grazie all'autogol di Treu all'88' e si portano a ridosso della zona Champions. Per il Friburgo si tratta della terza vittoria di fila in campionato, mentre Blessin e i suoi subiscono la seconda sconfitta di fila dopo il momento positivo nel quale erano arrivati un pareggio e due vittorie. Bene anche gli altri bianconeri: il Borussia M'Gladbach. Seoane e i suoi sconfiggono l'Union Berlino in trasferta e si avvicinano allo Stoccarda in sesta posizione. Nel match dello Stadion Alte Forsterei segnano Ullrich al 10' e Kleindienst al 26', che portano i bianconeri sul 2-0. Al 63' l'Union Berlino riapre la partita con Ilic su calcio di rigore, ma non riesce ad evitare la sconfitta, la prima dallo scorso 26 gennaio. Continua il momento negativo del Borussia Dortmund, che cade in casa del Bochum e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-1 dello scorso 8 febbraio contro lo Stoccarda. Al Vonovia Ruhrstadion decide la doppietta di Masouras tra il 33' e il 35'. Con questo risultato i biancoblù abbandonano l'ultima piazza e agganciano l'Heidenheim in zona playout, centrando il secondo risultato utile consecutivo, mentre per i gialloneri i punti in classifica restano 29, con l'Augsburg che si porta a -1. Lo Stoccarda cade in casa contro il Wolfsburg: alla Mercedes Benz Arena il primo gol della partita arriva al 72' e porta la firma di Woltemade, al settimo centro in campionato, ma i biancoverdi pareggiano i conti al 77' e dieci minuti dopo passano in vantaggio con Amoura, perfetto dal dischetto. Lo Stoccarda ritrova la sconfitta dopo la vittoria della scorsa giornata contro il Borussia Dortmund, mentre per il Wolfsburg si tratta della prima vittoria dopo tre pari consecutivi. Lo scontro al vertice tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco termina senza né vincitori né vinti: nessuna delle due squadre si fa male e le distanze in classifica restano invariate. Alla BayArena va in scena un match senza particolari emozioni, con lo 0-0 finale che favorisce più i bavaresi, in quanto rimangono a distanza di sicurezza dalla seconda piazza. Non è un momento facile per il Werder Brema, che contro l'Hoffenheim centra la seconda sconfitta consecutiva (la terza nelle ultime cinque partite) e resta al decimo posto a quota 30. Dopo l'autogol di Nsoki che porta in vantaggio la squadra di Werner, l'Hoffenheim pareggia i conti con Stach al 28', si porta in avanti con Bischof al 44' e chiude definitivamente i conti con Orban al 63'. 3-1 anche tra Eintracht Francoforte e Holstein Kiel: gli uomini di Toppmoller si portano sul 3-0 nell'arco di un'ora di gioco con Larsson, Tuta e Uzun, Porath segna il gol della bandiera al 73'. Nel posticipo, Burkardt e Weiper regalano i tre punti al Mainz contro l'Heidenheim.

Risultati Bundesliga giornata 22

Augsburg – RB Lipsia 0-0 FC St. Pauli – Friburgo 0-1 88' aut. Treu (Fri) Union Berlino – Borussia M'Gladbach 1-2 10' Ullrich (Bor), 26' Kleindienst (Bor), 63' rig. Ilic (Uni) Bochum – Borussia Dortmund 2-0 33', 35' Masouras (Boc) Stoccarda – Wolfsburg 1-2 72' Woltemade (Sto), 77' Tiago Tomas (Wol), 87' rig. Amoura (Wol) Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 0-0 Werder Brema – Hoffenheim 1-3 7' aut. Nsoki (Wer), 28' Stach (Hof), 44' Bischof (Hof), 63' Orban (Hof) Eintracht Francoforte – Holstein Kiel 3-1 18' Larsson (Ein), 37' Tuta (Ein), 60' Uzun (Ein), 73' Porath (Hol) Heidenheim – Mainz 0-2 28' Burkardt (Mai), 49' Weiper (Mai)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 55, Bayer Leverkusen 47, Eintracht Francoforte 42, RB Lipsia 37, Friburgo 36, Mainz 35, Stoccarda 35, Borussia M'Gladbach 34, Wolfsburg 33, Werder Brema 30, Borussia Dortmund 29, Augsburg 28, Union Berlino 24, FC St. Pauli 21, Hoffenheim 21, Heidenheim 14, Bochum 14, Holstein Kiel 13.