Premier League, vincono Liverpool e Arsenal. Il Nottingham Forest cade contro il Fulham

Roma, 16 febbraio 2025 – Il Liverpool continua la marcia verso la vittoria del titolo: contro il Wolverhampton i reds tornano alla vittoria dopo il pareggio per 2-2 nel recupero contro l'Everton e mantengono i sette punti di distacco sull'Arsenal in seconda posizione. Anche i gunners, infatti, fanno il loro dovere, superando il Leicester grazie alla doppietta di Merino e centrano la terza vittoria consecutiva in campionato. Inoltre, Arteta e i suoi staccano il Nottingham Forest, che cade in casa del Fulham e consente al Manchester City di accorciare le distanze: Haaland e compagni travolgono con un secco 4-0 il Newcastle e si portano a quota 44 punti, tre in meno della squadra di Espirito Santo in terza piazza. Il Chelsea perde contro il Brighton e viene superato in classifica dal Bournemouth, che liquida il Southampton lontano da casa.

Le partite del venticinquesimo turno di Premier League

La venticinquesima giornata di Premier League si apre con la pesante sconfitta del Chelsea in trasferta contro il Brighton, la seconda in tre partite per la squadra di Maresca, che ora condivide la quinta piazza con il Bournemouth. Al Falmer Stadium apre le danze Mitoma al 27', poi undici minuti dopo raddoppia Minteh, che al 63' trova addirittura la doppietta per il 3-0 definitivo dei biancoazzurri sui blues. Ottimo risultato per Hurzeler e i suoi, che si riprendono dopo i due ko consecutivi rimediati contro Nottingham Forest ed Everton. Inoltre, per il Brighton si tratta della seconda vittoria nell'arco di sei giorni contro il Chelsea, dal momento che lo scorso 8 febbraio il match di FA Cup è terminato 2-1 per i biancoazzurri. L'Arsenal espugna il King Power Stadium grazie a Merino, che tra l'81' e l'87' segna una doppietta decisiva per il 2-0 finale degli uomini di Arteta sulle foxes. Grazie a questi tre punti, i gunners allungano sul Nottingham Forest in terza piazza e mantengono la distanza di sette punti con il Liverpool primo.

Al Brentford basta il gol in apertura di Schade per superare il West Ham al London Stadium e ritrovare i tre punti dopo la sconfitta della scorsa giornata. La squadra di Frank resta stabilmente all'undicesimo posto in classifica con 34 punti conquistati, mentre gli Hammers incassano la seconda sconfitta consecutiva e restano a quota 27, a +10 sulla zona rossa. Per il Bournemouth non ci sono problemi: contro il Southampton termina 3-1 per i rossoneri, che agguantano il Chelsea in quinta posizione e si riscattano dalla sconfitta della scorsa giornata contro il Liverpool. Al St. Mary's Stadium Ouattara e Christie portano i rossoneri sul 2-0 tra il 14' e il 16', Sulemana accorcia le distanze al 72' e all'83' Tavernier segna la rete del 3-1 definitivo.

L'Ipswich Town conquista un ottimo punto al Villa Park contro l'Aston Villa, importante sia per la classifica (dato che si riducono a due i punti di distacco con il Wolverhampton diciassettesimo) che per il morale, in quanto si tratta del primo punto dopo ben quattro sconfitte di fila. La squadra di McKenna passa in vantaggio con Delap al 56', ma poi viene raggiunta da Watkins al 69', al suo undicesimo centro in Premier League. Il City demolisce il Newcastle nel segno di Marmoush e McAtee e si carica per la prossima gara di Champions contro il Real Madrid. L'egiziano segna una tripletta tra il 19' e il 33', mentre l'inglese timbra il cartellino all'84'. Con questo risultato, i citizens si trovano al quarto posto in solitaria, con la terza piazza che dista solo tre punti.

Il Nottingham Forest, infatti, frena bruscamente al Craven Cottage contro il Fulham, incassando la seconda sconfitta nelle ultime tre gare di Premier League. Al 15' apre le marcature Smith Rowe, e ventidue minuti dopo Wood trova il gol dell'1-1. La rete decisiva la segna Bassey al 62'. Per i Cottagers si tratta della seconda vittoria di fila in campionato. 2-1 anche per l'Everton sul Crystal Palace: Beto porta in vantaggio i Toffees al 42', ma Mateta riporta tutto in parità al 47'. Ci pensa l'ex Juventus Alcaraz a regalare i tre punti a Moyes. Bene anche il Liverpool, che in casa contro il Wolverhampton conquista i tre punti e mantiene la distanza di sicurezza con l'Arsenal al secondo posto: gli uomini di Slot si portano sul 2-0 con Luis Diaz e Salah tra il 15' e il 37', il Wolverhampton accorcia le distanze al 67' con Matheus Cunha ma non riesce a trovare il pari nei minuti restanti. Il Tottenham vince contro il Manchester United nel segno di Maddison e sale fino al dodicesimo posto in classifica.

Risultati Premier League giornata 25

Brighton – Chelsea 3-0 27' Mitoma (Bri), 38', 63' Minteh (Bri) Leicester City – Arsenal 0-2 81', 87' Merino (Ars) West Ham – Brentford 0-1 4' Schade (Bre) Southampton – Bournemouth 1-3 14' Ouattara (Bou), 16' Christie (Bou), 72' Sulemana (Sou), 83' Tavernier (Bou) Aston Villa – Ipswich Town 1-1 56' Delap (Ips), 69' Watkins (Ast) Manchester City – Newcastle 4-0 19', 24', 33' Marmoush (Man), 84' McAtee (Man) Fulham – Nottingham Forest 2-1 15' Smith Rowe (Ful), 37' Wood (Not), 62' Bassey (Ful) Crystal Palace – Everton 1-2 42' Beto (Eve), 47' Mateta (Cry), 80' Alcaraz (Eve) Liverpool – Wolverhampton 2-1 15' Luis Diaz (Liv), 37' rig. Salah (Liv), 67' Cunha (Wol) Tottenham – Manchester United 1-0 13' Maddison (Tot)

Classifica Premier League

Liverpool 60, Arsenal 53, Nottingham Forest 47, Manchester City 44, Bournemouth 43, Chelsea 43, Newcastle 41, Fulham 39, Aston Villa 38, Brighton 37, Brentford 34, Tottenham 30, Crystal Palace 30, Everton 30, Manchester United 29, West Ham 27, Wolverhampton 19, Ipswich Town 17, Leicester City 17, Southampton 9