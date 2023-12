Bundesliga, il Bayer Leverkusen pareggia con il Dortmund. Rinviata Bayern-Union Berlino

Roma, 4 dicembre 2023 - Il Bayer Leverkusen rallenta, il Bayern Monaco non gioca. Il fine settimana della 13^ giornata di Bundesliga ha regalato emozioni contrastanti, in un turno che ha costretto i bavaresi a non scendere in campo a causa di una pesante nevicata che si è abbattuta sulla regione della Baviera. Rinviato, dunque, il possibile aggancio alla vetta della classifica, poiché la squadra di Xabi Alonso ha strappato solamente un pareggio contro il Borussia Dortmund e si trova a tre lunghezze di vantaggio sulla squadra di Thomas Tuchel.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Bayer Leverkusen ha conservato, almeno per questo fine settimana, la testa solitaria della classifica di Bundesliga. Durante la 13^ giornata la squadra allenata da Xabi Alonso ha trovato delle difficoltà a superare il Borussia Dortmund, reduce da un periodo non eccelso. I gialloneri sono comunque riusciti a strappare un punto dal campo della capolista, che ora ha tre soli punti dal Bayern Monaco. I bavaresi devono recuperare la sfida contro l'Union Berlino, che è stata rinviata a data da destinarsi a causa di una nevicata che ha reso pericolosa l'apertura dell'Allianz Arena; troppi i rischi in caso di spostamenti verso l'impianto dei bavaresi, che hanno dunque riposato questo fine settimana. Alle loro spalle incombe lo Stoccarda, che si è preso i tre punti tra le mura amiche contro il Werder Brema, messo al tappeto con il risultato di 2-0. Buon week-end anche per il Lipsia, che scavalca il Borussia Dortmund per via della vittoria maturata contro l'Hoffenheim. L'Augsburg ha sconfitto l'Eintracht Francoforte e ha accorciato sulla zona Europa, mentre il Wolfsburg ha perso un po' di terreno a causa del k.o esterno contro il Bochum. Nelle retrovie il Darmstadt è caduto nello scontro diretto contro il Colonia, il quale ha acciuffato i rivali al terzultimo posto e ha scavalcato il Mainz, che non è riuscito a ottenere alcun punto in casa contro il Friburgo.

Risultati Bundesliga giornata 13

SV Darmstadt 98 - Colonia 0-1: 60' Davie Selke

Bochum - Wolfsburg 3-1: 19' Patrick Osterhage, 39' Bernardo, 45+1' Mattias Svanberg, 87' Christopher Antwi Adjei

RB Lipsia - Heidenheim 2-1: 29' Lois Openda (R), 44' Yussuf Poulsen, 45+2' Benedikt Gimber

Bayern Monaco - Union Berlino: rinviata

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim 2-1: 58' Alassane Plea (R), 60' Wout Weghorst, 80' Nathan Ngoumou

Stoccarda - Werder Brema 2-0: 17' Deniz Undav, 75' Serhou Guirassy (R) Mainz - Friburgo 0-1: 69' Michael Gregoritsch

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-1: 5' Julian Ryerson, 79' Victor Boniface

Augsburg - Eintracht Francoforte 2-1: 34' Fredrik Jensen, 58' Iago, 78' Finn Dahmen (AU)

Classifica Bundesliga giornata 13

Bayer Leverkusen 35, Bayern Monaco 32*, Stoccarda 30, RB Lipsia 26, Borussia Dortmund 25, Hoffenheim 20, Eintracht Francoforte 18, Friburgo 18, Augsburg 17, Borussia Moenchengladbach 16, Wolfsburg 16, Bochum 13, Werder Brema 11, Heidenheim 11, Colonia 9, SV Darmastadt 98 9, Mainz 8, Union Berlino 7* *una partita in meno