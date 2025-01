Bundesliga, continua la lotta tra Bayern e Leverkusen. Dortmund al decimo posto

Roma, 20 gennaio 2025 – Nessuno stravolgimento di classifica: in Bundesliga sia Bayern Monaco che Bayer Leverkusen vincono e portano a casa i tre punti, lasciando invariata la distanza che le separa in classifica. I bavaresi si impongono per 3-2 contro il Wolfsburg all'Allianz Arena, mentre la squadra di Xabi Alonso sconfigge 3-1 il Borussia M'Gladbach e mantiene sempre il mirino puntato su Kompany e i suoi in attesa di un passo falso. La terza posizione resta appannaggio dell'Eintracht Francoforte, che saluta Marmoush con un 2-0 contro il Borussia Dormund e si allontana dalla quarta piazza, occupata dallo Stoccarda. Per i gialloneri, invece, il momento negativo non finisce più: terza sconfitta di fila e discesa addirittura fino al decimo posto, con la zona Champions che dista ben sette lunghezze. Male anche il Lipsia, che si fa rimontare da 3-0 a 3-3 dal Bochum ed esce dal Vonovia Ruhrstadion con solo un punto, cedendo il passo allo Stoccarda e allontanandosi dall'Eintracht, che ora dista cinque lunghezze.

Le partite della diciottesima giornata di Bundesliga

Nonostante l'addio di Marmoush in direzione Manchester City, l'Eintracht Francoforte continua a vincere, superando il Borussia Dortmund per 2-0. Al Deutsche Bank Park la squadra di Toppmoller si impone grazie alle reti di Ekitike al 18' e di Hojlund al 92', conquistando tre punti che gli permettono di avere un buon margine sul quarto posto, che ora dista quattro lunghezze. Per il Borussia Dortmund, invece, arriva la terza sconfitta di fila, che vale la discesa fino al decimo posto, con la zona Champions che al giorno d'oggi è più un sogno che un obiettivo. L'FC St. Pauli sbanca la Voith-Arena e si porta a casa tre punti preziosissimi nello scontro salvezza contro l'Heidenheim. La prima rete del match arriva al 25' e porta la firma di Eggestein, che non sbaglia dagli undici metri, a al 92' Guilavogui segna il gol del definitivo 2-0 per i suoi. 3-2 per il Bayern Monaco contro il Wolfsburg: all'Allianz Arena segna per primo Goretzka (20'), ma appena quattro minuti dopo pareggia i conti Amoura. Il Bayern si riporta in vantaggio al 39' con Olise, per poi trovare il 3-1 ancora grazie al centrocampista tedesco, al minuto 62. Il Wolfsburg non si arrende e riapre la partita all'88' sempre con Amoura, ma il match termina 3-2 per i bavaresi, che centrano il quarto successo di fila e rimangono a +4 sul Bayer Leverkusen secondo. Anche gli uomini di Xabi Alonso si prendono i tre punti sconfiggendo 3-1 il Borussia M'Gladbach. Il protagonista indiscusso della serata è Wirtz, che tra il 32' e il 62' segna una doppietta e sale a quota 9 gol in campionato. Il 3-0 dei padroni di casa porta il nome di Schick, che timbra il cartellino al 74', mentre l'unica rete del match per i bianconeri è quella di Kleindienst al 91'. L'Holstein Kiel manca l'aggancio all'Hoffenheim: Ilzer batte Rapp 3-1 in trasferta e resta attaccato all'FC St. Pauli in quattordicesima posizione. All'Holstein Stadion l'Hoffenheim si porta sul 3-0 grazie alla doppietta di Hlozek e alla rete di Kramaric, ma non riesce a chiudere con la porta inviolata, dato che l'Holstein Kiel trova il gol all'84' con Kelati. Goleada dello Stoccarda, che strapazza il Friburgo e sale in solitaria al quarto posto in classifica, a +1 sul Lipsia. Nella prima frazione di gioco, i biancorossi si portano sul 3-0 grazie alle reti di Rouault (2'), Demirovic (17') e Woltemade (45+5'), e all'80' arriva il poker firmato Undav. Secondo ko per il Friburgo, che per la seconda partita di fila subisce quattro gol. 3-3 tra Bochum e Lipsia, con la squadra di Rose che torna a casa con più rimpianti che mai. Nel primo tempo c'è una sola squadra in campo, con il Lipsia che in appena 21 minuti si porta sul 3-0 grazie a Orban, Nusa e Baumgartner, ma nella ripresa la squadra di Rose lascia la testa negli spogliatoi e viene raggiunta dal Bochum, trascinata da un Boadu in formato super. L'olandese, infatti, segna una tripletta in 13 minuti e regala un punto importante non tanto per la classifica, dato che il Bochum rimane ultimo a 10 lunghezze, ma soprattutto per il morale, in quanto la squadra di Hecking centra il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria della scorsa giornata contro l'FC St. Pauli. Cade nuovamente il Mainz dopo quattro giornate: contro l'Union Berlino dopo i primi cinque minuti il risultato è già sull'1-1 grazie alle reti di Hollerbach al 1' e di Amiri su calcio di rigore al 5', ma al 24' Skov trova la rete decisiva per la vittoria della squadra di Baumgart. Essende con una doppietta regala la vittoria all'Augsburg contro il Werder Brema.

Risultati Bundesliga giornata 18

Eintracht Francoforte – Borussia Dortmund 2-0 18' Ekitike (Ein), 92' Hojlund (Ein)

Heidenheim – FC St. Pauli 0-2 25' rig. Eggestein (FCS), 92' Guilavogui (FCS)

Bayern Monaco – Wolfsburg 3-2 20', 62' Goretzka (Bay), 24', 88' Amoura (Wol), 39' Olise (Bay)

Holstein Kiel – Hoffenheim 1-3 26', 56' Hlozek (Hof), 45+1' Kramaric (Hof), 84' Kelati (Hol)

Stoccarda – Friburgo 4-0 2' Rouault (Sto), 17' Demirovic (Sto), 45+5' rig. Woltemade (Sto), 80' Undav (Sto)

Bochum – RB Lipsia 3-3 10' Orban (RBL), 13' Nusa (RBL), 21' Baumgartner (RBL), 48', 56', 61' rig. Boadu (Boc)

Bayer Leverkusen – Borussia M'Gladbach 3-1 32', 62' rig. Wirtz (Bay), 74' Schick (Bay), 91' Kleindienst (Bor)

Union Berlino – Mainz 2-1 1' Hollerbach (Uni), 5' rig. Amiri (Mai), 24' rig. Skov (Uni)

erder Brema - Augsburg 0-2 5', 45+1' Essende (Aug)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 45, Bayer Leverkusen 41, Eintracht Francoforte 36, Stoccarda 32, RB Lipsia 31, Mainz 28, Wolfsburg 27, Friburgo 27, Werder Brema 26, Borussia Dortmund 25, Borussia M'Gladbach 24, Augsburg 22, Union Berlino 20, FC St. Pauli 17, Hoffenheim 17, Heidenheim 14, Holstein Kiel 11, Bochum 10.