Ligue 1: il Psg allunga sul Marsiglia

Roma, 20 gennaio 2025 – Il PSG centra il quarto successo di fila, ribaltando da 0-1 a 2-1 la partita contro il Lens grazie ai gol di Fabian Ruiz e Barcola. Con il pareggio del Marsiglia in casa contro il Racing Strasburgo, i parigini aumentano a nove i punti di distacco sulla squadra di De Zerbi, che, dal canto suo, mantiene sempre una distanza di sicurezza dal terzo posto, ora occupato dal Lille. Il LOSC, infatti, approfitta della sconfitta del Monaco contro il Montpellier e, con la vittoria ai danni del Nizza, compie due sorpassi in un colpo solo.

Le partite del diciottesimo turno di Ligue 1

Il Montpellier trova la sua terza vittoria in campionato sconfiggendo il Monaco in casa: al 32' passano in vantaggio i monegaschi con Kehrer, ma Al-Taamari segna una doppietta tra 54' e 82' e porta i tre punti a casa. Seconda sconfitta in tre gare per il Monaco, che non sa più vincere. 2-1 anche del Lille sul Nizza, che vale il sorpasso in classifica del LOSC sui rossoneri. Alla rete di Diop al 29' rispondono Haraldsson (al 48') e Diakité. Il PSG ribalta la sfida contro il Lens, che si porta in vantaggio con la rete dell'ex Fiorentina e Spezia Nzola e poi subisce la rimonta ad opera di Fabian Ruiz (59') e Barcola (86'). Secondo successo di fila del Brest: per superare il Rennes servono le reti di Magnetti (27') e Ajroque (73'), con i rossoneri che accorciano le distanze quattro minuti dopo con Blas ma non riescono a trovare il pari prima del triplice fischio. 0-0 tra Lione e Tolosa, mentre tra Saint-Etienne e Nantes termina 1-1, con le reti di Simon per gli ospiti e Boakye per i padroni di casa. L'Angers vince in casa contro un Auxerre in dieci dal 22': al 18' stappa il match l'autogol di Diomandé e al 47' Lepaul trova il 2-0 definitivo. Reims e Le Havre si dividono la posta in palio: 1-1 firmato Munetsi e Sangante. Pari anche per il Marsiglia contro il Racing Strasburgo, con Greenwood che dagli undici metri risponde a Emegha.

Risultati Ligue 1 giornata 18

Montpellier – Monaco 2-1 32' Kehrer (Mon), 54', 82' Al-Taamari (Mon)

Lille – Nizza 2-1 29' Diop (Niz), 48' Haraldsson (Lil), 63' Diakité (Lil)

Lens – PSG 1-2 36' Nzola (Len), 59' Fabian Ruiz (PSG), 86' Barcola (PSG)

Rennes – Brest 1-2 27' Magnetti (Bre), 73' Ajroque (Bre), 77' Blas (Ren)

Lione – Tolosa 0-0

Saint-Etienne – Nantes 1-1 14' Simon (Nan), 86' Boakye (St.E)

Angers – Auxerre 2-0 18' aut. Diomandé (Ang), 47' Lepaul (Ang)

Reims – Le Havre 1-1 26' Munetsi (Rei), 67' Sangante (LeH)

Olympique Marsiglia – Racing Strasburgo 1-1 23' Emegha (Rac), 68' rig. Greenwood (Oly)

Classifica Ligue 1

PSG 46, Olympique Marsiglia 37, Lille 32, Monaco 31, Nizza 30, Lione 29, Lens 27, Tolosa 25, Brest 25, Racing Strasburgo 24, Auxerre 22, Angers 22, Reims 21, Rennes 17, Nantes 17, Saint-Etienne 17, Le Havre 13, Montpellier 12.