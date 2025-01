Caso Dani Olmo, interviene Flick

Barcellona, 3 gennaio 2025 – La situazione riguardante Dani Olmo, svincolato dal 1° gennaio, è ancora lontana dalla conclusione. Dal momento che il Barcellona non rientrava più nei parametri economici della Liga, è stato costretto a svincolare sia il centrocampista spagnolo che Pau Victor. Non sono bastati i tentativi in extremis e il ricorso al Tribunale di Barcellona: dall'inizio del 2025 i blaugrana hanno perso il loro numero 20, ma hanno promesso che nei prossimi giorni tutto verrà risolto. Che Dani Olmo sia un giocatore importante per il Barcellona lo dimostrano sia la cifra che è stata sborsata per prelevarlo dal Lipsia, circa 55 milioni di euro, che il rendimento in campo, con lo spagnolo che finora ha totalizzato 6 gol e 1 assist in 15 partite. Sulla situazione legata al suo contratto si è espresso anche Hansi Flick, tecnico del Barcellona. Durante la conferenza stampa in vista della partita di Coppa del Re contro l'Union Deportiva, il tecnico spagnolo ha avuto modo di analizzare la situazione riguardante l'ex Lipsia, ribadendo la fiducia nel club e dicendosi ottimista per un finale a lieto fine. “Se devo essere sincero, non sono contento della situazione, ma ora è così. Ho fiducia nel club, la mia opinione non è cambiata”, ha detto il mister blaugrana. Anche Andy Bara, procuratore del centrocampista spagnolo, ha avuto modo di parlare della situazione del suo assistito, affermando come il desiderio del giocatore sia solo ed esclusivamente quello di rimanere al Barcellona e scacciando via tutti i rumors di mercato che lo accostano ad altre squadre in giro per l'Europa. Queste sono state le sue parole: “Siamo fiduciosi, il Barcellona troverà una soluzione. Dani vuole rimanere qua perché il suo desiderio è quello di giocare nel Barcellona. È chiaro che per lui sia una situazione stressante, come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore. Dani vuole giocarle le partite, non guardarle, ma è un grande giocatore e anche una grande persona: sta cercando di mantenere la calma. Andare via? No, il Barcellona è l'unica opzione: Dani è un giocatore del Barcellona e vuole continuare ad esserlo. Ha fatto grandi sacrifici per arrivare qua, non stiamo negoziando con nessun'altro club”. La posizione di Olmo è chiara: non c'è nessuna possibilità che il giocatore si muova da Barcellona, perciò il giocatore sta soltanto aspettando che il club catalano riesca a tesserarlo nuovamente, per essere ancora arruolabile e per proseguire la sua avventura con la maglia blaugrana.