Liga, l'Atletico cade contro il Leganés: il Real sale in cima

Roma, 19 gennaio 2025 – La ventesima giornata di Liga vede il colpo di stato del Real Madrid, che sfrutta al massimo la sconfitta dell'Atletico Madrid di Simeone contro il Leganés e sale in prima posizione. I blancos vanno sotto in casa contro il Las Palmas, ma Mbappé, Brahim Diaz e Rodrygo non si lasciano sfuggire un'occasione così ghiotta, quindi ribaltano la partita e si prendono la vetta della classifica, con Ancelotti che ora si trova due punti sopra Simeone. Al terzo posto c'è il Barcellona, ancora alle prese con il “mal di Liga”. Se nelle altre competizioni i blaugrana riescono a vincere e a convincere, in campionato la storia è ben diversa, con una vittoria che manca ormai da quattro giornate. Anche contro il Getafe, infatti, gli uomini di Flick portano a casa i tre punti, conquistando solamente un pareggio che non gli permette di staccarsi dall'Athletic Bilbao, anch'esso a quota 39.

Le partite della ventesima giornata di Liga

Inaugura il ventesimo turno di Liga la partita tra Espanyol e Valladolid, con i padroni di casa che si impongono con il risultato di 2-1 e restano attaccati alla zona salvezza. La sfida dell'RCDE Stadium si sblocca al 31' con Javi Puado, che porta in vantaggio i suoi fino al 57', quando il Valladolid pareggia i conti con Javier Sanchez. La rete decisiva per la vittoria della squadra di Manolo Gonzalez è quella di Fernandez Jaen, al 74° giro di orologio. Nel sabato della Liga, il Girona perde in casa contro il Siviglia e rimane a 28 punti, a -2 dal Villarreal in quinta posizione ma con una gara in meno. Alla rete al 39' di Arnau Martinez per i padroni di casa rispondono Saul Niguez e Lukebakio per gli ospiti, rispettivamente al 59' e all'88', che regalano i tre punti a Garcia Pimienta. Sconfitta per l'Atletico Madrid, la prima dal 27 ottobre dopo 15 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Per il Leganés segna Nastasic al 49', e al 90' Griezmann fallisce il calcio di rigore del possibile 1-1, permettendo al Real il sorpasso in vetta. 3-1 per l'Alavés in casa del Betis Siviglia nel segno di Garcia Martinez, autore di una tripletta tra l'11', l'80' e l'84'. Per i biancoverdi (in dieci uomini dal 55' a seguito dell'espulsione di Perraud), l'unica rete del match è quella di Jesus Rodriguez al 28'. Quarta gara senza vittorie per il Barcellona, che si stacca sempre più dal primo posto (che ora dista sette lunghezze). Contro il Getafe sblocca il match Koundé al 9', ma al 34' Arambarri trova il gol dell'1-1, che reggerà fino al termine dei 90 minuti. Per la squadra di Bordalás , questo pareggio è fondamentale, dato che tiene la zona retrocessione a tre punti di distanza e certifica lo stato di forma della sua squadra, al secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Las Palmas nello scorso turno di campionato. Chi gioisce del pareggio tra Getafe e Barcellona è anche l'Athletic Bilbao, che, sconfiggendo 2-1 il Celta Vigo, raggiunge proprio i blaugrana al quarto posto in classifica. All'Estadio Balaidos segnano Berenguer e Dani Vivian per l'Atheltic Bilbao, mentre per il Celta l'unica rete è quella di Hugo Alvarez al 74', per il 2-1 finale. Allo scadere arriva anche il rosso di Mingueza. Vittoria rotonda del Real Madrid, che sfrutta al massimo la sconfitta dell'Atletico e il pari del Barcellona per prendersi la vetta e aumentare i punti di distacco con i blaugrana terzi. Dopo il vantaggio iniziale di Fabio Silva, salgono in cattedra i blancos, che ribaltano la sfida con la doppietta di Mbappé e i gol di Brahim Diaz e Rodrygo: Real in cima, Las Palmas quatordicesimo a pari punti con il Leganés in quindicesima posizione. Osasuna e Rayo Vallecano si dividono la posta in palio: al vantaggio di Camello al 19' risponde Raul Garcia al 59', mentre il Valencia supera la Real Sociedad grazie al gol di Hugo Duro al 26'. Chiuderà il turno la sfida tra Villarreal e Mallorca in programma per lunedì 20 gennaio alle 21.

Risultati Liga giornata 20

Espanyol – Valladolid 2-1 31' Puado (Esp), 57' Sanchez (Val), 74' Fernandez Jaen (Esp) Girona – Siviglia 1-2 36' Arnau Martinez (Gir), 59' Saul Niguez (Siv), Lukebakio (Siv) Leganés – Atletico Madrid 1-0 49' Nastasic (Leg) Betis Siviglia – Alavés 1-3 11' rig., 80', 84' Garcia Martinez (Ala), 28' Jesus Rodriguez (Bet) Getafe – Barcellona 1-1 9' Koundé (Bar), 34' Arambarri (Get) Celta Vigo – Athletic Bilbao 1-2 62' Berenguer (Ath), 71' Vivian (Ath), 74' Hugo Alvarez (Cel) Real Madrid – Las Palmas 4-1 1' Fabio Silva (Las), 18' rig., 36' Mbappé (Rea), 33' Brahim Diaz (Rea), 57' Rodrygo (Rea) Osasuna – Rayo Vallecano 1-1 19' Sergio Camello (Ray), 59' Raul Garcia (Osa)

Valencia - Real Sociedad 1-0 26' Hugo Duro

Classifica Liga

Real Madrid 46, Atletico Madrid 44, Barcellona 39, Athletic Bilbao 39, Villarreal 30, Maiorca 30, Real Sociedad 28, Girona 28, Rayo Vallecano 26, Osasuna 26, Siviglia 26, Betis 25, Celta Vigo 24, Las Palmas 22, Leganés 22, Getafe 20, Alavés 20, Espanyol 19, Valencia 16, Valladolid 15