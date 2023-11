Liga spagnola, il Real abbatte il Cadice. Pari per il Barça, stasera in campo il Girona

Roma, 27 novembre 2023 - Il Real Madrid ha fatto il proprio dovere e ora resta in attesa. Nel fine settimana della 14^ giornata di Liga spagnola, i Blancos di Carlo Ancelotti si sono ripresi momentaneamente il primo posto in classifica. La vittoria sul Cadice in trasferta mette pressione al Girona, che giocherà questa sera contro l'Atletico Bilbao nel posticipo del lunedì. Gli albirrojos hanno bisogno almeno di un pareggio per tornare, a pari merito, in vetta alla graduatoria generale. Il Barcellona, nel frattempo, ha perso leggermente contatto dopo il pareggio maturato contro il Rayo Vallecano, mentre l'Atletico Madrid resta in agguato con una partita ancora da recuperare rispetto ai diretti rivali per il titolo.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Real Madrid ha schiantato, senza possibilità di appello, il Cadice. Volato in trasferta, il club della capitale iberica ha prevalso per 3-0 grazie alla doppietta di Rodrygo e ad un gol di Jude Bellingham. Ancelotti guarderà con interesse il posticipo del lunedì sera tra il Girona e l'Atletico Bilbao, al quale gli albirrojos si approcciano con un punto di svantaggio rispetto al primo posto in classifica. Il Barcellona resta all'inseguimento ma ha perso terreno, a causa del pareggio esterno contro il Rayo Vallecano. I blaugrana sono stati salvati dall'autogol di Florian Lejeune, che ha fissato sull'1-1 il punteggio finale di quello che è stato il secondo anticipo di questo turno. Questo mezzo passo falso ha permesso all'Atletico Madrid di raggiungere i catalani a quota 31 punti: la squadra del Cholo Simeone, infatti, si è imposta di misura sul Maiorca al Wanda Metropolitano, con un gol di Antoine Griezmann. Nelle altre sfide di giornata, il Siviglia è crollato contro la Real Sociedad e il Real Betis ha superato il Las Palmas. Vittoria anche per il Getafe tra le mura amiche contro il Celta Vigo.

Risultati Liga spagnola giornata 14

Alaves - Granada 3-1 11' Raul Torrente (AU), 38' Abde Rebbach, 55' Samu Omorodion, 86' Myrto Uzuni (R) Rayo Vallecano - Barcellona 1-1 39' Unai Lopez, 82' Florian Lejeune (AU) Valencia - Celta Vigo 0-0 Getafe - Almeria 2-1 7' Largie Ramazani, 33' Mason Greenwood, 45' Borja Mayoral Atletico Madrid - Maiorca 1-0 64' Antoine Griezmann Villarreal - Osasuna 3-1 57', 71' José Luis Morales, 78' Alejandro Catena, 80' José Luis Morales Real Sociedad - Siviglia 2-1 3' Marko Dmitrovic (AU), 22' Umar Sadiq, 60' Youssef En Nesyri Cadice - Real Madrid 0-3 14', 64' Rodrygo, 74' Jude Bellingham Real Betis - Las Palmas 1-0 19' Willian José Girona - Atletico Bilbao, oggi ore 21

Classifica Liga spagnola giornata 14

Real Madrid 35, Girona 34*, Atletico Madrid 31*, Barcellona 31, Real Sociedad 25, Atletico Bilbao 24*, Real Betis 24, Getafe 19, Valencia 19, Rayo Vallecano 19, Las Palmas 18, Villarreal 15, Alaves 15, Osasuna 14, Siviglia 12*, Cadice 10*, Maiorca 9*, Celta Vigo 8, Granada 7, Almeria 3 *una partita in meno Leggi anche: Juve-Inter 1-1, Lautaro risponde a Vlahovic