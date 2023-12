Liga spagnola, Real e Girona a braccetto. Il Barcellona supera l'Atletico

Roma, 4 dicembre 2023 - Real Madrid e Girona procedono a braccetto, in testa alla classifica della Liga. In Spagna si è disputata la 15^ giornata di campionato, che si concluderà questa sera con il posticipo del lunedì tra Celta Vigo e Cadice. Il big match è stato quello tra Barcellona e Atletico Madrid, che ha visto i catalani imporsi di misura, anche se tutti i riflettori restano puntati sulla corsa tra Blancos e albirrojos. Il Real ha prevalso al Santiago Bernabeu sul Granada, mentre il Girona ha avuto la meglio contro il Valencia.

L'esito delle partite del fine settimana

Dodici vittorie, due pareggi e una sconfitta. Questo è lo score che Real Madrid e Girona condividono, al tramonto della 15^ giornata di Liga spagnola. Sia i Blancos che gli albirrojos si trovano a quota 38 punti: i primi hanno sconfitto, in questo fine settimana, il Granada per 2-0 (gol di Brahim Diaz e Rodrygo); i secondi si sono imposti per 2-1 sul Valencia (marcature di Hugo Duro da una parte e doppietta di Cristian Herrera dall'altra). La battaglia al vertice tiene alta l'attenzione, anche se in questo week-end si è preso spazio sotto ai riflettori anche il big match tra Barcellona e Atletico Madrid. A spuntarla sono stati i blaugrana di Xavi, che hanno vinto per 1-0 grazie ad un gol di Joao Felix, il grande ex che si trova in prestito proprio dai colchoneros alla corte dei catalani. Una beffa che permette al Barça di restare a -4 dal primo posto e portarsi a +3 dall'Atletico, che ha sempre una partita da recuperare. Nelle altre partite di giornata, si segnalano due pareggi a reti inviolate tra Maiorca e Alaves e Almeria e Real Betis. Segno X anche tra Siviglia e Villarreal, con un gol realizzato per parte, mentre il Las Palmas ha sconfitto in casa il Getafe. La Real Sociedad si è imposta in trasferta contro l'Osasuna, mentre questa sera si sfideranno nel monday night Celta Vigo e Cadice.

Risultati Liga spagnola giornata 15

Las Palmas - Getafe 2-0 43' Julian Araujo, 90+2' Cristian Herrera Girona - Valencia 2-1 56' Hugo Duro, 82', 88' Cristhian Stuani Atletico Bilbao - Rayo Vallecano 4-0 23' Gorka Guruzeta, 47' Alfonso Espino (AU), 64' Inaki Williams, 68' Nico Williams Real Madrid - Granada 2-0 26' Brahim Diaz, 57' Rodrygo Osasuna - Real Sociedad 1-1 2' Moi Gomez, 41' Umar Sadiq Maiorca - Alaves 0-0 Almeria - Real Betis 0-0 Siviglia - Villarreal 1-1 75' Kike Salas, 77' José Luis Morales Barcellona - Atletico Madrid 1-0 28' Joao Felix Celta Vigo - Cadice, oggi ore 21

Classifica Liga spagnola giornata 15

Real Madrid 38, Girona 38, Barcellona 34, Atletico Madrid 31*, Atletico Bilbao 28, Real Sociedad 26, Real Betis 25, Las Palmas 21, Valencia 19, Getafe 19, Rayo Vallecano 19, Villarreal 16, Alaves 16, Osasuna 15, Siviglia 13*, Maiorca 11, Cadice 11*, Celta Vigo 8*, Granada 7, Almeria 4 *una partita in meno Leggi anche: Super Inter a Napoli, i nerazzurri vincono 3-0