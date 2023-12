Ligue 1, il Psg strappa sul Nizza, che finisce k.o. Tre punti per Monaco e Lille

Roma, 4 dicembre 2023 - Il Paris Saint Germain ha messo in atto il primo strappo in classifica stagionale. Nel fine settimana della 14^ giornata di Ligue 1, i campioni in carica parigini hanno conquistato il decimo successo, portandosi a +4 dal Nizza. Il club della Costa Azzurra, infatti, ha perso terreno a causa della sconfitta esterna maturata contro il Nantes, che ha anche permesso a Monaco e Lille di accorciare la classifica in zona Uefa Champions League. Analizziamo più nel dettaglio i risultati degli scorsi giorni.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Paris Saint Germain sembra aver trovato una quadra. Dopo un avvio claudicante, la squadra di Luis Enrique è riuscita a compattarsi e a macinare punti in campionato. Il primo posto è stato per ora blindato, grazie al successo per 2-0 maturato contro il Le Havre in questa 14^ giornata di Ligue 1. I gol di Kylian Mbappé e Vitinha hanno messo al tappeto la squadra di casa, che naviga a metà classifica. Il Nizza, primo inseguitore dei parigini, è invece caduto in casa del Nantes. Il k.o per 1-0 è stato firmato da Florent Mollet, che ha messo in pausa le ambizioni del club della Costa Azzurra, ora a -4 dalla vetta della graduatoria generale. Il Monaco e il Lille hanno approfittato di questa sconfitta per ricompattare la classifica nelle posizioni che contano: i primi hanno battuto il Montpellier, i secondi hanno avuto la meglio sul Metz. Il match con più emozioni è stato quello tra il Lens e il Lione. I padroni di casa hanno messo al tappeto l'Olympique con il punteggio di 3-2, un risultato non incoraggiante per l'ex squadra allenata da Fabio Grosso. L'allenatore italiano è stato esonerato la scorsa settimana, dopo aver avuto un diverbio acceso con lo spogliatoio e aver raccolto solamente cinque punti nei due mesi e mezzo trascorsi sulla panchina di una squadra che sembra essere ormai completamente alla deriva.

Risultati Ligue 1 giornata 14

Reims - Racing Strasburgo 2-1 10' Amir Richardson, 42' Lucas Perrin (AU), 88' Kevin Gameiro (R) Lens - Lione 3-2 15' Jake O'Brien, 26' Wesley Said, 52' Przemyslaw Frankowski (R), 72' Jake O'Brien, 74' Przemyslaw Frankowski Nantes - Nizza 1-0 25' Florent Mollet Le Havre - Paris Saint Germain 0-2 23' Kylian Mbappé, 89' Vitinha Tolosa - Lorient 1-1 72' Thijs Dallinga, 90+1' Bamba Dieng Brest - Clermont 3-0 20' Romain Del Castillo, 34' Mathias Pereira, 51' Romain Del Castillo Monaco - Montpellier 2-0 9' Takumi Minamino, 90+2' Wissam Ben Yedder Lille - Metz 2-0 45+2' Yusuf Yazici, 45+6' Jonathan David (R) Olympique Marsiglia - Rennes 2-0 8' Pierre Emerick Aubameyang (R), 65' Azzedine Ounahi

Classifica Ligue 1 giornata 14

Paris Saint Germain 33, Nizza 29, Monaco 27, Lille 26, Reims 23, Lens 22, Brest 21*, Nantes 18, Olympique Marsiglia 17*, Le Havre 16, Metz 16, Rennes 15, Montpellier 13, Tolosa 13, Racing Strasburgo 13*, Lorient 12, Clermont 10, Lione 7* *una partita in meno Leggi anche: Super Inter a Napoli, al Maradona finisce 3-0