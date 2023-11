Ligue 1, il Psg strapazza il Monaco nello scontro diretto. Il Nizza resta a -1

Roma, 27 novembre 2023 - La 13^ giornata di Ligue 1 ha probabilmente stabilito quella che sarà la corsa per il titolo di campione di Francia. Il Monaco è caduto rovinosamente al Parco dei Principi, nel big match contro il Paris Saint Germain. I parigini si sono imposti nettamente con un pesante 5-2 che permette ai ragazzi di Luis Enrique di restare in vetta alla classifica, mentre i monegaschi sono precipitati improvvisamente a -6 dal primo posto: un gap che, nei confronti del Psg, potrebbe risultare decisivo anche con due terzi di campionato ancora da disputare. Resta lì, invece, il Nizza, che ha battuto il Tolosa e resta in scia a -1 dai campioni in carica.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Paris Saint Germain ha lanciato un segnale forte e chiaro al campionato. La vittoria contro il Monaco ha ribadito come i parigini non vogliano abdicare dal trono. La crescita rispetto alle battute iniziali della stagione è stata netta: Kylian Mbappé resta il protagonista assoluto di una squadra che non ha più le individualità dell'anno scorso, ma rimane ricca di talenti. I monegaschi non sono riusciti a reggere l'urto e sono crollati in un 5-2 pesante in termini di classifica e, sicuramente, anche di morale. Il Nizza invece è ancora lì, aggrappato al Psg ad un solo punto di distanza. Il club della Costa Azzurra ha sconfitto tra le mura amiche il Tolosa, piegato di misura grazie ad un gol di Terem Moffi. Nelle altre partite di giornata, l'Olympique Marsiglia non è andato oltre il pari in casa del Racing Strasburgo, mentre il Lille ha battuto per 2-0 il Lione, che resta fanalino di coda a -4 dalla zona di galleggiamento. Il Lens ha passeggiato sul Clermont, il Brest ha espugnato il campo del Montpellier e il Rennes ha messo al tappeto il Reims. Pareggio a reti bianche, infine, tra il Nantes e il Le Havre.

Risultati Ligue 1 giornata 13

Paris Saint Germain - Monaco 5-2 18' Gonçalo Ramos, 22' Takumi Minamino, 39' Kylian Mbappé (R), 70' Ousmane Dembelé, 72' Vitinha, 75' Folarin Balogun, 90+6' Randal Kolo Muani Clermont - Lens 0-3 11' Elye Wahi, 50' Adrien Thomasson, 82' Wesley Said Racing Strasburgo - Olympique Marsiglia 1-1 6' Emanuel Emegha, 27' Jonathan Clauss Nizza - Tolosa 1-0 54' Terem Moffi Montpellier - Brest 1-3 20' Maxime Esteve (AU), 51' Teji Savanier (R), 64' Mathias Pereira Lage, 90+3' Kamory Doumbia Lorient - Metz 2-3 1' Cheikh Tidiane Sabaly, 7' Romain Faivre, 22' Eli Junior Kroupi, 65' Ismael Traoré, 83' Ablie Jallow (R) Nantes - Le Havre 0-0 Rennes - Reims 3-1 4' Amine Gouiri, 45+1' Oumar Diakité, 46' Benjamin Bourigeaud, 66' Arthur Theate Lione - Lille 0-2 27' Jonathan David, 32' Tiago Santos

Classifica Ligue 1 giornata 13

Paris Saint Germain 30, Nizza 29, Monaco 24, Lille 23, Reims 20, Lens 19, Brest 18*, Le Havre 16, Metz 16, Rennes 15, Nantes 15, Olympique Marsiglia 14*, Racing Strasburgo 13*, Montpellier 12*, Tolosa 12, Lorient 11, Clermont 9*, Lione 7* *una partita in meno