Risultati Ligue 1, Nizza ok contro il Rennes. Il Psg stende il Montpellier

Roma, 6 novembre 2023 - Questo fine settimana di Ligue 1 appena trascorso non entrerà, certamente, tra i libri di storia come uno dei più appassionanti della storia. In questo undicesimo turno del campionato francese i gol sono stati pochi, le reti inviolate sono state numerose e la vetta della classifica non è cambiata. Il Paris Saint Germain ha messo assieme il numero maggiore di gol realizzati, in un match dominato e senza storia giocato contro il Montpellier, ma a comandare la graduatoria generale è ancora il Nizza, che a sua volta ha sconfitto il Rennes abbastanza agevolmente. Entriamo nel dettaglio e vediamo quanto accaduto oltre il confine delle Alpi.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Nizza resta lassù, in vetta alla classifica di Ligue 1, dopo la giornata numero 11 di campionato francese. Il club della Costa Azzurra ha firmato il successo per 2-0 contro il Rennes grazie ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Jeremie Boga, e all'autorete di Steve Mandanda. Il gap sul Paris Saint Germain resta di un solo punto, poiché i parigini si sono imposti in quello che è stato il primo anticipo di questo turno. Il Montpellier è stato spazzato via dalla squadra di Luis Enrique con il risultato di 3-0, timbrato da Lee Kang in, Warren Zaire Emery e Vitinha. Sono state ben tre, invece, le sfide che si sono concluse sul risultato di parità e a reti inviolate: quella tra Lorient e Lens, il big match tra Olympique Marsiglia e Lille e, infine, la sfida tra Racing Strasburgo e Clermont. Il Monaco si è imposto per 2-0 sul Brest con le marcature di Denis Zakaria e Aleksandr Golovin e resta così in scia, a -2 dal Nizza capolista. Infine, il Tolosa è caduto tra le mura amiche contro il Le Havre, che ha avuto la meglio per 2-1 (rete di Thijs Dallinga e doppietta di Mohamed Bayo). Buon fine settimana anche per il Reims, che ha espugnato il campo del Nantes per 1-0 con il gol di Jun'ya Ito.

Risultati Ligue 1 giornata 11

Paris Saint Germain - Montpellier 3-0 10' Lee Kang in, 58' Warren Zaire Emery, 66' Vitinha Lorient - Lens 0-0 Olympique Marsiglia - Lille 0-0 Lione - Metz 1-1 77' Ablie Jallow, 84' Skelly Alvero Tolosa - Le Havre 1-2 49' Thijs Dallinga, 83', 90+6' Mohamed Bayo Nantes - Reims 0-1 75' Jun'ya Ito Racing Strasburgo - Clermont 0-0 Monaco - Brest 2-0 16' Denis Zakaria, 69' Aleksandr Golovin Nizza - Rennes 2-0 45' Jeremie Boga, 87' Steve Mandanda (AU)

Classifica Ligue 1 giornata 11

Nizza 25, Paris Saint Germain 24, Monaco 23, Reims 20, Lille 19, Brest 15, Le Havre 14, Nantes 14, Olympique Marsiglia 13*, Lens 13, Rennes 12, Racing Strasburgo 12, Montpellier 11*, Tolosa 11, Lorient 11, Metz 10, Clermont 6*, Lione 4* *una partita in meno