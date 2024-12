Premier League, frena il Liverpool in casa col Fulham. Crisi nera del City

Roma, 16 dicembre 2024 – Ad Anfield un Liverpool in dieci uomini viene fermato in casa dal Fulham: è il secondo consecutivo per la squadra di Slot che, con una partita in meno, si trova solo a due lunghezze di distanza dal Chelsea, che occupa il secondo posto. Maresca e i suoi, infatti, portano a casa una partita complicata contro il Brentford, chiudendo in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Marc Cucurella al 98’. Il Manchester City non riesce più a riprendersi: dopo essere passati in vantaggio al 36’ con Gvardiol, i citizens si fanno recuperare e poi superare nell’arco di due minuti, prima con Bruno Fernandes all’88’ e poi con Diallo al 90’, centrando l’ottava sconfitta nelle ultime undici partite e scivolando addirittura al quinto posto in classifica. L’Arsenal non va oltre lo 0-0 all’Emirates Stadium contro l’Everton, allontanandosi dal Chelsea e permettendo al Nottingham Forest di avvicinarsi in classifica, a seguito della vittoria di quest’ultimi sull’Aston Villa, la seconda di fila. Goleada del Tottenham, che al St. Mary’s Stadium sconfigge il Southampton per 5-0.

Le partite della sedicesima giornata di Premier League

Arsenal ed Everton si dividono la posta in palio: un punto a testa che accontenta sicuramente i Toffees, che danno un buon seguito al successo contro il Wolverhampton e rimangono al di fuori della zona rossa della classifica. Per i gunners, invece, questo è il secondo pareggio consecutivo, che mette in fuga il Chelsea e avvicina il Nottingham Forest. Torna al successo l’Ipswich Town, che nello scontro salvezza contro il Wolverhampton si impone con il risultato di 2-1: sblocca il match l’autorete di Doherty al 15’, pareggia i conti Matheus Cunha al 72’ e al 94’ trova la rete decisiva Jack Taylor, che permette ai suoi di sognare, visto che ora la salvezza non è più solo un miraggio. Grandissima prova del Newcastle contro il Leicester: 4-0 degli uomini di Howe nel segno di Murphy (autore di una doppietta), Bruno Guimaraes e Isak, che in 50 minuti stendono le foxes e ritrovano la vittoria dopo un periodo difficile. Secondo pareggio di fila, invece, per il Liverpool, che ad Anfield è costretto a giocare quasi tutta la partita in dieci uomini a seguito dell’espulsione di Robertson al 17’. I reds passano in svantaggio all’11’ a seguito del gol di Andreas Pereira, recuperano con Gakpo al 47’ ma vengono nuovamente sorpassati dal Fulham al 76’ con Rodrigo Muniz Carvalho. All’86’, però, Diogo Jota trova la rete del 2-2, regalando un punto a Slot ed evitando la seconda sconfitta in campionato dei reds. La vittoria del Nottingham Forest contro l’Aston Villa, la seconda consecutiva per la squadra di Espirito Santo, si sviluppa tutta sul finale: i villans passano in vantaggio con Duran al 63’, ma i padroni di casa recuperano prima con Milenkovic all’87’ e poi vanno avanti con Elanga al 93’, riuscendo a portare il bottino pieno a casa e salendo fino al quarto posto in classifica. Tra Brighton e Crystal Palace sono quest’ultimi a trionfare: 3-1 il risultato finale, con le reti di Chalobah e la doppietta di Sarr per la squadra di Glasner e l’autorete di Guéhi per i seagulls. Continua il momento estremamente negativo del Manchester City, che dopo il vantaggio iniziale di Gvardiol viene rimontato dal Manchester United grazie a Bruno Fernandes e Diallo: citizens al quinto posto, red devils al tredicesimo ma a solo tre lunghezze dalla sesta posizione. Il Tottenham dilaga contro un Southampton sempre più ultimo nel segno di Maddison (doppietta), Son, Kulusevski e Sarr, mentre il Chelsea contro il Brentford si porta inizialmente sul 2-0 grazie a Cucurella e Jackson, poi subisce la rete del 2-1 da parte di Mbeumo al 90’, ma riesce comunque a portare a casa tre punti fondamentali per avvicinarsi al Liverpool in vetta. Chiuderà il turno il posticipo tra Bournemouth e West Ham, in programma questa sera alle 21 al Vitality Stadium.

Risultati Premier League giornata 16

Arsenal – Everton 0-0

Wolverhampton – Ipswich Town 1-2 15’ aut. Doherty (Ips), 72’ Cunha (Wol), 94’ Taylor (Ips)

Newcastle – Leicester City 4-0 30’, 60’ Murphy (New), 47’ Bruno Guimaraes (New), 50’ Isak (New)

Liverpool – Fulham 2-2 11’ Andreas Pereira (Ful), 47’ Gakpo (Liv), 76’ Rodrigo Muniz Carvalho (Ful), 86’ Diogo Jota (Liv)

Nottingham Forest – Aston Villa 2-1 63’ Duran (Avl), 87’ Milenkovic (Not), 93’ Elanga (Not)

Brighton & Hove Albion – Crystal Palace 1-3 27’ Chalobah (Cry), 33’, 82’ Sarr (Cry), 87’ aut. Guéhi (Bri)

Manchester City – Manchester United 1-2 36’ Gvardiol (Mci), 88’ rig. Bruno Fernandes (Mun), 90’ Diallo (Mun)

Southampton – Tottenham 0-5 1’, 45+5’ Maddison (Tot), 12’ Son (Tot), 14’ Kulusevski (Tot), 25’ Sarr (Tot)

Chelsea – Brentford 2-1 43’ Cucurella (Che), 80’ Jackson (Che), 90’ Mbeumo (Bre)

Classifica Premier League

Liverpool* 36, Chelsea 34, Arsenal 30, Nottingham Forest 28, Manchester City 27, Aston Villa 25, Bournemouth* 24, Fulham 24, Brighton 24, Tottenham 23, Brentford 23, Newcastle 23, Manchester United 22, West Ham* 18, Crystal Palace 16, Everton* 15, Leicester 14, Ipswich Town 12, Wolverhampton 9, Southampton 5 *una gara in meno