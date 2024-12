Manchester City nei guai? Il club rischia addirittura la retrocessione

Manchester, 10 dicembre 2024 – Non è sicuramente il momento migliore per il Manchester City di Pep Guardiola, che dal mese di novembre ha collezionato appena 4 punti in campionato a fronte di una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. Anche in Champions i citizens non se la passano benissimo, come dimostra il pareggio subito in rimonta, da 3-0 a 3-3, contro il Feyenoord in casa e il brutto k.o. esterno contro lo Sporting per 4-1 lo scorso 5 novembre. Tutto questo, ha fatto precipitare gli uomini di Guardiola in classifica sia in Premier che nella massima competizione europea. Per quanto riguarda il campionato, il Manchester City si trova al quarto posto in classifica ad una distanza siderale di 8 punti dal Liverpool, che ha anche una gara in meno, mentre nel super tabellone della nuova Champions, i citizens si trovano addirittura al diciassettesimo posto a quota 8 punti, al pari di Juventus, PSV Eindhoven e Celtic. Certo, l’ottavo posto (l’ultimo valevole per la qualificazione diretta agli ottavi di finale) dista soltanto due punti, ma nessuno all’inizio dell’anno si sarebbe aspettato di vedere un Manchester City così in difficoltà.

Domani sera, Guardiola e i suoi affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium, ma la vigilia rischia di essere rovinata da un’altra notizia tutt’altro che positiva. In queste ore, infatti, si è conclusa l’udienza che vedeva coinvolto il Manchester City a proposito delle 115 violazioni del Fair Play finanziario inglese. Nel dettaglio, ci sono sarebbero state 80 violazioni delle regole finanziarie tra la stagione 2009-10 e 2017-18 e altre 35 per non aver collaborato con la Premier League per un’indagine tra il dicembre del 2018 e il febbraio del 2023. Le accuse sono state denunciate nel 2023, a seguito della pubblicazione di alcuni documenti di Football Leaks da parte del giornale tedesco Ter Spiegel. Ovviamente, il club di Manchester nega fermamente qualsiasi tipo di illecito, e la sentenza definitiva arriverà soltanto nel 2025. I rischi per il Manchester City sono vari: si va dalla possibile penalità in classifica fino alla retrocessione in Championship, ma soltanto nei prossimi mesi si scoprirà la verità. Il processo sarà lungo: entrambe le parti, infatti, possono presentare ricorso a seguito della prima sentenza, per questo è molto probabile che un giudizio definitivo verrà preso al termine di questa stagione, se non all’inizio della prossima. In ogni caso, il Manchester City rischia tanto, e Guardiola dovrà essere bravo, nell’arco di questi mesi, a tenere i suoi giocatori concentrati sulle varie competizioni, a partire dalla sfida di domani contro la Juventus.