Real Madrid, con Mbappé una nuova era dei Galacticos

Madrid, 16 febbraio 2024 – Un fuoriclasse che cambia tutto. Anche in una squadra di campioni. L’arrivo al Real Madrid dalla prossima stagione di Kylian Mbappé rilancia il mito dei Galacticos. È cambiato tutto, ma a livello di qualità in campo le Merengues che verranno non sembrano lontane da quelle del 2001-2002, quando arrivò la Champions con in campo tutti insieme, nella finale, Zidane, Figo, Raul, Morientes e Roberto Carlos.

Nel Santiago Bernabeu completamente rinnovato, teatro perfetto per un calcio da sogno, il Real sarà chiamato a dare spettacolo. Si può ipotizzare un tridente con Rodrygo, Bellingham e Vinicius, con il francese in arrivo unica punta, ma in grado come sempre di svariare su tutto il fronte offensivo con la sua devastante velocità. Mediani, se è lecito utilizzare questo termine con giocatori dalle spiccate qualità creative, Valverde e Camavinga.

Un pieno di classe, gol che possono arrivare da chiunque. E il più anziano dei giocatori citati è proprio Mbappé, 25 anni… L’equilibratore di tanto talento non può che essere Carlo Ancelotti, uno che riesce a far rendere al meglio squadre all’apparenza non sostenibili se uno guarda al rapporto fra le potenzialità offensive e quelle difensive. Di recente, si è inventato, e con profitto, Tchouameni difensore centrale.

C’è tutto per credere che il prossimo Real possa rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni. Già altissime, visto che comanda in Liga e punta ovviamente alla Champions. E in panchina? Ci saranno Brahim Diaz ed Endrick, nuovo fenomeno del calcio, brasiliano di 18 anni già con l’etichetta del predestinato.