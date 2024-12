MLS, la finalissima sarà tra New York Red Bulls e Los Angeles Galaxy

Los Angeles, 1° dicembre 2024 – Niente Inter Miami di Messi e Suarez: la finale di MLS sarà tra i Los Angeles Galaxy e i New York Red Bulls. Non sicuramente una partita scontata, dato il cammino delle due squadre nella regular season. I New York Red Bulls, infatti, hanno chiuso al settimo posto nella Eastern Conference, a fronte di 11 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Sandro Schwarz ha conquistato un totale di 47 punti, conquistando l’ultima posizione per la qualificazione diretta alla fase finale. Diverso il discorso dei Los Angeles Galaxy, che nella Western Conference hanno chiuso al primo posto a pari merito con il Los Angeles FC a quota 64 punti, con 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Nella prima gara del primo turno di fase eliminatoria, giocata tra il 26 e il 30 ottobre, gli LA Galaxy hanno sconfitto per 5-0 i Colorado Rapids, mentre i New York Red Bulls hanno superato per 1-0 il Colombus Crew. Gara due, invece, ha visto i Galaxy suggellare l’enorme vantaggio con un netto 4-1 sempre sui Colorado Rapids, mentre i Red Bulls hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato ai tempi regolamentari, scongiurando un’ulteriore sfida con la squadra di Columbus. Tutto facile anche nelle semifinali di Conference per la squadra di Greg Vanney, che si è imposta con un 6-2 sul Minnesota United, e anche i Red Bulls hanno decisamente faticato di meno rispetto al turno precedente, superando il New York City per 2-0. Nella finale di Conference, giocata nella notte appena passata, i New York Red Bulls hanno sconfitto l’Orlando City per 1-0 grazie alla rete segnata al 47’ da Andrés Reyes. Anche ai Galaxy è bastato solo il gol di Stevan Joveljic, all’85’, per eliminare i Seattle Sounders e qualificarsi alla finalissima, che si giocherà sabato 7 dicembre alle 22:00 italiane al Dignity Health Sports Park. Nella sua storia, i Los Angeles Galaxy hanno vinto 5 titoli MLS, con l’ultimo successo che risale al 2014, quando in finale superarono il New England Revolution. I New York Red Bulls, invece, in ambito nazionale hanno vinto due U.S. Open Cup (2003 e 2017) ma nessun titolo dell’MLS, giocando una sola finale nel 2008, persa poi a discapito del Columbus Crew.

