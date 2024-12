Udinese-Genoa 0-2: Pinamonti e l'autorete di Giannetti regalano a Vieira la prima vittoria

Udine, 1 dicembre 2024 – Blitz vincente al Bluenergy Stadium di Udine del Genoa, che batte l’Udinese 2-0 cogliendo la prima vittoria della gestione Vieira e il quarto risultato utile consecutivo. Un solo punto nelle ultime cinque partite, invece, per i bianconeri che si sono complicati la vita dopo appena 2’, quando Touré ha mal calibrato un retropassaggio per Okoye e ha poi steso con le cattive Zanoli – tra i migliori della gara – rimediando il cartellino rosso e lasciando i suoi in dieci. Al 13’ ci ha quindi pensato Pinamonti a deviare in rete una spizzata di Thorsby e a mettere le cose definitivamente in discesa per i rossoblù che hanno poi gestito la gara senza di fatto mai correre rischi e l’hanno chiusa definitivamente al 67’ con l’autorete di Giannetti sull’ennesima incursione in area di Zanoli.

Primo tempo

La gara inizia con un episodio condizionante: dopo neanche 2’, infatti, Touré calibra male un retropassaggio per Okoye e per non farsi sorprendere dal blitz di Zanoli allarga il braccio e stende il rossoblù. L’arbitro Aureliano viene chiamato al VAR e dopo l’on field review decide di espellere con il rosso diretto il difensore dei friulani che rimangono subito in 10. Le cose si complicano quindi per gli uomini di Runjaic che vanno subito in apnea. Il tecnico bianconero è di fatto costretto per coprirsi senza effettuare cambi a passare al 4-4-1. Proprio dal rosso a Touré nasce la prima occasione della gara: il calcio di punizione di Pinamonti, su cui Okoye deve superarsi per sventare la minaccia. L’attaccante genoano sa però rifarsi al 13’ quando su tiro di Badelj raccoglie la deviazione di Thorsby e a due passi dalla porta avversaria – tenuto in gioco da Ehizibue – devia la palla in rete per l’1-0 dei rossoblù. I liguri prendono fiducia e aumentano i giri del motore andando a un passo dal raddoppio al 25’ quando Thorsby, a tu per tu con OKoye, lo supera ma trova l’opposizione in scivolata di Giannetti, il quale scatena peraltro le proteste genoane per un tocco di mano che pare però involontario. Attorno alla mezz’ora l’Udinese prova a rendere la pariglia e ad alzare il baricentro ma non spaventa il Genoa che continua a controllare il gioco e rientra in spogliatoio forte dell’uomo in più.

Secondo tempo

L’inferiorità numerica e nel risultato porta Runjaic a ridisegnare dopo l’intervallo la sua Udinese, inserendo Ebosse e Kristensen per Ehizibue e Lucca e passando alla difesa a tre. I bianconeri ripartono con il piglio giusto e ci provano subito con la conclusione dalla distanza. Dall’altra parte il Genoa lascia il pallino del gioco, ma pressa alto un’Udinese che non è esente da sbavature in uscita: proprio da una transizione rossoblù, al 56’, nasce nasce l’azione che culmina nel contatto in area tra Karlstrom e Giannetti che però il VAR non ritiene passibile di calcio di rigore. Il Genoa, comunque, non si scompone e al 67’ viene nuovamente premiato: l’incontenibile Zanoli fa un’altra sgasata sulla destra, entra in area e calcia verso la porta un pallone che viene deviato in rete da Giannetti per il 2-0 rossoblù. Forte del doppio vantaggio, allora, Vieira fa un triplo cambio inserendo prima Masini, Messias e Vitinha per Masini, Miretti e Pinamonti e, nel quarto d’ora finale anche Balotelli al posto di Zanoli. Senza ormai più nulla da perdere, invece, Runjaic si gioca anche la carta Iker Bravo, ma la situazione è ormai compromessa il Genoa riesce senza affanni a condurre in porto la preziosa vittoria.

Il tabellino

Udinese (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue (dal 46’ Ebosse), Giannetti, Tourè, Zemura; Lovric (dal 66’ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin (dal 75’ Iker Bravo); Davis, Lucca (dal 46’ Kristensen). All. Runjaic

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani (dall’80’ Vogliacco), Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj (dal 69’ Masini), Frendrup; Zanoli (dal 76’ Balotelli), Pinamonti (dal 69’ Vitinha), Miretti (dal 69’ Messias). All. Vieira

Marcatori: Pinamonti (Udi. 12’) Giannetti (Udi. Aut. 67’).

Note – Ammonizioni: Vasquez, Thorsby, Martin, Junior Messias. Espulsioni: Touré.