Premier League, l'Aston Villa piega l'Arsenal. Liverpool capolista

Roma, 11 dicembre 2023 - L'Arsenal ha perso la vetta della classifica di Premier League. Il fine settimana della 16^ giornata di calcio inglese vede il Liverpool balzare in testa alla graduatoria generale, grazie alla sconfitta rimediata dai Gunners di Mikel Arteta contro l'Aston Villa. Il pacchetto di testa è tutto raggruppato, con ben quattro squadre racchiuse in soli quattro punti. Proprio i Villains hanno accorciato le distanze con questo successo nello scontro diretto, mentre il Manchester City è finalmente tornato alla vittoria e chiude la zona Uefa Champions League.

L'esito delle partite del fine settimana

L'Aston Villa è riuscito a spuntarla nel big match d'alta classifica della 16^ giornata. I Villains hanno sconfitto l'Arsenal, che si trovava in vetta alla classifica, grazie ad un gol di John McGinn che ha fissato il risultato finale sull'1-0. L'esito di questo match ha dato la chance al Liverpool di prendere il comando della graduatoria. I Reds di Jurgen Klopp hanno avuto la meglio in casa del Crystal Palace, in una sfida chiusa sul 2-1 con le marcature di Jean Philippe Mateta su calcio di rigore, Momo Salah e Harvey Elliott. In questo turno è tornato alla vittoria anche il Manchester City, che ha prevalso per 2-1 in casa del Luton Town, battuto in rimonta dalle marcature di Bernardo Silva e Jack Grealish. Bene il Tottenham, che ha superato nettamente lo scoglio Newcastle per 4-1 tra le mura amiche, mentre il Manchester United ha incassato una pesante sconfitta per mano del Bournemouth, che si è imposto per 3-0 all'Old Trafford. Ennesima sconfitta per il Chelsea, che ormai naviga a vista a metà classifica e che è stato steso dall'Everton per 2-0.

Risultati Premier League giornata 16

Crystal Palace - Liverpool 1-2 57' Jean Philippe Mateta (R), 76' Mohamed Salah, 90+1' Harvey Elliott Wolverhampton - Nottingham Forest 1-1 14' Harry Toffolo, 32' Matheus Cunha Brighton & Hove Albion 1-1 45' Wilson Odobert, 77' Simon Adingra Sheffield United - Brentford 1-0 45+1' James MacAtee Manchester United - AFC Bournemouth 0-3 5' Dominic Solanke, 68' Philip Billing, 73' Marcos Senesi Aston Villa - Arsenal 1-0 7' John McGinn Luton Town - Manchester City 1-2 45+2' Elijah Adebayo, 62' Bernardo Silva, 65' Jack Grealish Fulham - West Ham 5-0 22' Raul Jimenez, 31' Willian, 40' Tosin Adarabioyo, 60' Harry Wilson, 88' Vinicius Everton - Chelsea 2-0 54' Abdoulaye Doucouré, 90+2' Lewis Dobbin Tottenham - Newcastle 4-1 26' Destiny Udogie, 38', 60' Richarlison, 85' Son Heung min (R), 90+1' Joelinton

Classifica Premier League giornata 16

Liverpool 37, Arsenal 36, Aston Villa 35, Manchester City 33, Tottenham 30, Manchester United 27, Newcastle 26, Brighton & Hove Albion 26, West Ham 24, Fulham 21, Brentford 19, Chelsea 19, Wolverhampton 19, AFC Bournemouth 19, Crystal Palace 16, Nottingham Forest 14, Everton 13, Luton Town 9, Burnley 8, Sheffield United 8 Leggi anche: Inter-Real Sociedad, le probabili formazioni