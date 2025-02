Premier League, il Liverpool batte il City e allunga sull'Arsenal in vetta

Bologna, 24 febbraio 2025 - Il Liverpool continua a costruire, mattoncino dopo mattoncino, la sua scalata verso la conquista della Premier League. La 26^ giornata del campionato inglese sorride ai Reds, che hanno vinto lo scontro diretto contro il Manchester City e hanno sfruttato al meglio le sconfitte di Arsenal e Nottingham Forest per scappare in vetta alla classifica. Il gap dai Gunners è ora di +11 e il successo nella sfida contro i Citizens certifica ancor di più la bontà della stagione del Liverpool, che procede spedito verso una sempre più probabile vittoria del titolo.

Il riassunto della 26^ giornata di Premier League

Cominciamo dalla partita tra Liverpool e Manchester City. All'Etihad di Manchester la squadra di Pep Guardiola va subito sotto nel punteggio dopo un quarto d'ora, colpita da Momo Salah, per poi incassare il secondo gol del k.o da Szoboszlai al 37' del primo tempo. I Citizens non hanno la forza per recuperare e restano al tappeto, in un risultato che fa male alla classifica. A quota 44 punti, infatti, arriva anche il Newcastle, che aggancia la squadra di Haaland e compagni al quarto posto. I magpies esultano per un successo rocambolesco ottenuto contro il Nottingham Forest, fermato sul 4-3 dalle marcature di Miley, Murphy e dalla doppietta di Isak. Questo è un risultato doppiamente importante, alla luce del distacco di soli cinque punti che raggruppa la terza classificata (il Forest) e la ottava (l'Aston Villa). Proprio i Villains hanno vinto a loro volta lo scontro diretto con il Chelsea, affondato in trasferta sul risultato di 2-1. L'ultima squadra inclusa in questo gruppetto è il Bournemouth, sconfitto di misura tra le mura amiche dal Wolverhampton, che si è imposto per 1-0 grazie al gol di Cunha. Spostandoci nella parte destra della classifica, il Tottenham esulta per la vittoria in trasferta nei confronti dell'Ipswich, demolito sul punteggio di 4-1 e sempre più lontano dalla zona salvezza; attualmente condivide il terzultimo posto con il Leicester City a quota 17 punti, distanti entrambi cinque lunghezze dal Wolverhampton. Il Southampton resta fanalino di coda e aggiunge una cifra alla conta delle sconfitte, stavolta propiziata dal Brighton che ha prevalso per 4-0 fuori casa (in gol Pedro, Rutter, Mitoma e Hinshelwood). Il Manchester United ringrazia l'andatura lenta delle ultime in classifica mentre guadagna almeno un punticino in casa dell'Everton, fermato sul 2-2 dai gol salvifici di Bruno Fernandes e Ugarte, realizzati negli ultimi venti minuti in risposta alle marcature di Beto e Doucouré.

I risultati della 26^ giornata

Newcastle - Nottingham Forest 4-3 6' Hudson Odoi, 23' Miley, 25' Murphy, 33' (R), 34' Isak, 63' Milenkovic, 90' Yates Manchester City - Liverpool 0-2 14' Salah, 37' Szboszlai Everton - Manchester United 2-2 19' Beto, 33' Doucouré, 72' Bruno Fernandes, 80' Ugarte Arsenal - West Ham 0-1 44' Bowen Bournemouth - Wolverhampton 0-1 36' Cunha Fulham - Crystal Palace 0-2 37' Andersen, 66' Munoz Ipswich Town - Tottenham 1-4 18', 26' Johnson, 36' Hutchinson, 77' Spence, 84' Kulusevski Southampton - Brighton 0-4 23' Pedro, 56' Rutter, 71' Mitoma, 82' Hinshelwood Aston Villa - Chelsea 2-1 Leicester Brentford 0-4 17' Wissa, 27' Mbeumo, 32' Norgaard, 89' Carvalho