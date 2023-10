Premier League, il Manchester City vince il derby con lo United. Tottenham sempre in testa

Roma, 30 ottobre 2023 - Il Tottenham resta capolista in solitaria della classifica di Premier League. Al termine della decima giornata di campionato inglese, gli Spurs restano al comando a quota 26 punti, a +2 su Arsenal e Manchester City. La squadra di Ante Postecoglou ha espugnato il campo del Crystal Palace, mentre i Gunners si sono imposti nettamente sullo Sheffield United e i Citizens hanno conquistato i tre punti nel derby di Manchester. Fine settimana positivo anche per il Liverpool, meno per il Brighton di Roberto De Zerbi e pesante da digerire per il Chelsea, che ha raccolto un'altra sconfitta. Analizziamo assieme i risultati di questo fine settimana e proiettiamoci verso il prossimo turno dell'undicesima giornata di campionato inglese.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Tottenham non sembra essere un fuoco di paglia. Gli Spurs hanno cominciato al meglio la stagione e, quando stiamo per arrivare ad un terzo di campionato, sono ancora in vetta alla classifica di Premier League. In questa decima giornata hanno conquistato i tre punti sul campo del Crystal Palace, che è stato sconfitto per 2-1 grazie al gol di Son Heung min e all'autorete di Joel Ward. Si tratta dell'ottava vittoria su dieci gare, nelle quali non è arrivata neppure una sconfitta. L'unica altra squadra ad essere ancora imbattuta in Inghilterra è l'Arsenal di Mikel Arteta, primo inseguitore dei colleghi londinesi. I Gunners hanno sconfitto nettamente lo Sheffield United, che all'Emirates Stadium ha incassato cinque gol, realizzati da Eddie Nketiah (tripletta), Fabio Vieira (su rigore) e dall'ex Bologna Takehiro Tomiyasu. A pari punti con l'Arsenal c'è il Manchester City di Pep Guardiola, che ha stravinto il derby di Manchester. Lo United era dato per sfavorito nel pronostico e, suo malgrado, ha rispettato le aspettative. I Citizens si sono imposti sulla squadra di Erik ten Hag con un pesante 3-0, che ha ammutolito il pubblico di Old Trafford. A prevalere su tutti è stato ovviamente Erling Haaland, che ha messo a tabellino una prestazione fantastica condita da due gol, ai quali si è aggiunta la rete di Phil Foden che ha chiuso i conti al minuto 80. Nonostante le due sconfitte accusate, dunque, il City resta lì a -2 dal primo posto. Un punticino più indietro si trova il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp, meno appariscenti rispetto alle stagioni d'oro, restano in scia sibillini. La squadra di Momo Salah ha vinto la settima gara stagionale contro il Nottingham Forest e lo ha fatto bene, per 3-0, tra le mura di casa di Anfield Road. I gol sono stati firmati da Diogo Jota, Darwin Nunez e proprio dallo stesso Momo Salah. Il Newcastle, privo di Sandro Tonali per lo scandalo scommesse, ha strappato solo un pareggio in trasferta contro il Wolverhampton. Gli Wolves hanno rallentato i Magpies sul 2-2, in un match dove a timbrare il cartellino sono stati l'ex Juventus Mario Lemina, Hwang Hee chan e Callum Wilson, che ha realizzato una doppietta su calcio di rigore. Il Chelsea prosegue la sua lugubre marcia, in quella che si prospetta essere un'altra stagione da horror. Con Halloween alle porta, i Blues hanno deciso di sfoderare un'altra prestazione spaventosa per i propri tifosi, ma in senso negativo. I londinesi sono usciti con le ossa rotte da Stamford Bridge, dove sono affondati contro il Brentford in una sfida da metà classifica. Gli ospiti si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Ethan Pinnock e Bryan Mbeumo e hanno scavalcato proprio il Chelsea in classifica, ancora fermo a 12 punti con tre sole vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte maturate in queste prime dieci giornate. Nelle altre sfide di giornata, il Bournemouth ha sconfitto per 2-1 il Burnley e l'Everton è uscito trionfante dal campo del West Ham, con un gol determinante di Dominic Calvert Lewin. Il Brighton di Roberto De Zerbi non è andato oltre l'1-1 contro il Fulham e naviga vicino alla zona Europa, mentre l'Aston Villa ha sconfitto la neopromossa Luton Town per 3-1.

Le partite del prossimo turno di Premier League

La prossima giornata di Premier League sarà quella numero 11. Si comincerà a giocare da sabato 4 novembre, quando si disputeranno la maggior parte degli incontri. Si parte con il Manchester United impegnato in trasferta contro il Fulham alle ore 13:30, per poi proseguire con il Brentford che ospita il West Ham. Il Manchester City campione in carica aprirà le porte dell'Etihad Stadium al Bournemouth, mentre lo Sheffield United incontrerà il Wolverhampton. Il Burnley se la vedrà con il Crystal Palace e l'Everton contro il Brighton. L'ultimo match del sabato sarà quello tra Newcastle e Arsenal. Domenica 5 novembre l'Aston Villa giocherà in trasferta contro il Nottingham Forest e il Liverpool in casa del Luton Town. Infine, il big match tra Tottenham e Chelsea è previsto per lunedì sera.

Risultati Premier League giornata 10

Crystal Palace - Tottenham 1-2 53' Joel Ward (AU), 66' Son Heung min, 90+4' Jordan Aywe Chelsea - Brentford 0-2 58' Ethan Pinnock, 90+6' Bryan Mbeumo Arsenal - Sheffield United 5-0 28', 50', 58' Eddie Nketiah, 88' Fabio Vieira (R), 90+6' Takehiro Tomiyasu AFC Bournemouth - Burnley 2-1 11' Charlie Taylor, 22' Antoine Semenyo, 76' Philip Billing Wolverhampton - Newcastle 2-2 22' Callum Wilson, 36' Mario Lemina, 45+4' Callum Wilson (R), 71' Hwang Hee chan West Ham - Everton 0-1 51' Dominic Calvert Lewin Brighton & Hove Albion - Fulham 1-1 26' Evan Ferguson, 65' Joao Palhinha Aston Villa - Luton Town 3-1 17' John McGinn, 49' Moussa Diaby, 62' Tom Lockyer (AU), Damian Martinez (AU) Liverpool - Nottingham Forest 3-0 31' Diogo Jota, 35' Darwin Nunez, 77' Mohamed Salah Manchester United - Manchester City 0-3 26' (R), 49' Erling Haaland, 80' Phil Foden

Classifica Premier League giornata 10

Tottenham 26, Arsenal 24, Manchester City 24, Liverpool 23, Aston Villa 22, Newcastle 17, Brighton & Hove Albion 17, Manchester United 15, West Ham 14, Brentford 13, Chelsea 12, Wolverhampton 12, Crystal Palace 12, Fulham 12, Everton 10, Nottingham Forest 10, AFC Bournemouth 6, Luton Town 5, Burnley 4, Sheffield United 1 Leggi anche: Pallone d'oro, quando e dove vedere la cerimonia