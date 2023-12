Premier League, pari del City contro il Tottenham. Ok Arsenal e Liverpool

Roma, 4 dicembre 2023 - Quattro squadre in quattro punti. Questo è il quadro che si configura in Inghilterra, al termine della 14^ giornata di Premier League. Le emozioni non sono certo mancate Oltremanica, dove l'Arsenal resta capolista grazie al successo sul Wolverhampton. Il Liverpool è diventato il primo inseguitore, dopo che il Manchester City ha pareggiato contro il Tottenham in un match pazzo chiuso sul 3-3. Perde una chance importante l'Aston Villa, che strappa solo un punto sul campo del Bournemouth.

L'esito delle partite del fine settimana

L'Arsenal ha infilato la terza vittoria di fila e mantiene il primo posto in classifica. I Gunners hanno sconfitto il Wolverhampton per 2-1 e restano a +2 sul Liverpool di Jurgen Klopp, che ha messo al tappeto il Fulham in un pirotecnico 4-3. Il big match di questo 14^ turno vedeva il Manchester City di Pep Guardiola sfidare il Tottenham. All'Etihad Stadium lo spettacolo non è mancato, in un 3-3 che non soddisfa pienamente nessuna delle due squadre. I Citizens perdono un po' di terreno nella lotta al vertice, mentre gli Spurs muovono perlomeno la classifica dopo tre sconfitte di fila. Chi recrimina è l'Aston Villa, che avrebbe potuto mettere la freccia per scavalcare i campioni in carica e, invece, si deve accontentare di un solo punto guadagnato nel pareggio esterno contro il Bournemouth. Il Manchester United, reduce da un buon periodo di forma, si ferma sul campo del Newcastle, che si è preso i tre punti contro i Red Devils grazie ad una vittoria di misura.

Risultati Premier League giornata 14

Brentford - Luton Town 3-1 49' Neal Maupay, 56' Ben Mee, 76' Jacob Brown, 81' Shandon Baptiste Arsenal - Wolverhampton 2-1 6' Bukayo Saka, 13' Martin Odegaard, 86' Matheus Cunha Burnley - Sheffield United 5-0 1' Jay Rodriguez, 29' Jacob Bruun Larsen, 75' Luca Koleosho, 80' Josh Brownhill Nottingham Forest - Everton 0-1 67' Dwight McNeil Newcastle - Manchester United 1-0 55' Anthony Gordon Chelsea - Brighton & Hove Albion 3-2 17' Enzo Fernandez, 21' Levi Colwill, 43' Facundo Buonanott, 65' Enzo Fernandez (R), 90+2' Joao Pedro Liverpool - Fulham 4-3 20' Bernd Leno (AU), 24' Harry Wilson, 38' Alexis McAllister, 45+3' Kenny Tete, 80' Bobby Reid, 87' Wataru Endo, 88' Trent Alexander Arnold West Ham - Crystal Palace 1-1 13' Mohammed Kudus, 53' Odsonne Edouard AFC Bournemouth - Aston Villa 2-2 10' Antoine Semenyo, 20' Leon Bailey, 52' Dominic Solanke, 90' Ollie Watkins Manchester City - Tottenham 3-3 6' Son Heung min, 9' Son Heung min (AU), 31' Phil Foden, 69' Giovani Lo Celso, 81' Jack Grealish, 90' Dejan Kulusevski

Classifica Premier League giornata 14

Arsenal 33, Liverpool 31, Manchester City 30, Aston Villa 29, Tottenham 27, Newcastle 26, Manchester United 24, Brighton & Hove Albion 22, West Ham 21, Chelsea 19, Brentford 19, Crystal Palace 16, Wolverhampton 15, Fulham 15, Nottingham Forest 13, AFC Bournemouth 13, Luton Town 9, Everton 7, Burnley 7, Sheffield United 5 Leggi anche: Super Inter a Napoli, i nerazzurri vincono 3-0 GABRIELE SINI