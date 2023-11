Premier League, pari tra City e Liverpool. L'Arsenal torna in vetta

Roma, 27 novembre 2023 - L'Arsenal si è ripreso la vetta della classifica di Premier League, nel fine settimana della 13^ giornata di campionato inglese. I Gunners hanno sfruttato al meglio il pareggio del Manchester City, maturato all'Etihad Stadium nel big match contro il Liverpool, per tornare al primo posto della graduatoria generale. Anche l'Aston Villa, vittorioso sul Tottenham, ha riagganciato i Reds di Jurgen Klopp, mentre proprio gli Spurs hanno perso un'occasione importante per rientrare in scia nella bagarre per la prima piazza.

L'esito delle partite del fine settimana

Il match di cartello di questa 13^ giornata tra Manchester City e Liverpool non ha visto né vinti, né vittoriosi. I Citizens di Pep Guardiola erano riusciti a portarsi in vantaggio al minuto 27 con il solito Erling Haaland, salvo poi farsi riprendere nel finale dalla marcatura di Trent Alexander Arnold che ha fissato il risultato finale sull'1-1. Ad approfittare al meglio dell'occasione è stato l'Arsenal, che ha battuto di misura il Brentford in trasferta con una rete di Kai Havertz, firmata al minuto 89. Con questi tre punti i Gunners hanno riportato il musetto davanti al City di un punticino in classifica, tornando al primo posto. Il Tottenham, invece, è caduto tra le mura amiche contro l'Aston Villa, che lo ha anche scavalcato nella graduatoria generale. Bene il Manchester United, vincente contro l'Everton con un netto 3-0 esterno: terzo successo di fila per i Red Devils, che stanno recuperano piano piano un po' di terreno sulla zona Uefa Champions League. Non conosce pace invece il Chelsea, che ha perso la quinta partita stagionale, stavolta contro il Newcastle. Esulta, infine, il Brighton di Roberto De Zerbi, che ha vinto contro il Nottingham Forest e ha interrotto la striscia di tre pareggi consecutivi.

Risultati Premier League giornata 13

Manchester City - Liverpool 1-1 27' Erling Haaland, 80' Trent Alexander Arnold Sheffield United - AFC Bournemouth 1-3 12' Marcus Tavernier, 45+3' Justin Kluivert, 90+7' Oliver McBurnie Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion 2-3 3' Anthony Elanga, 26' Evan Ferguson, 45+4', 58' (R) Joao Pedro, 76' Morgan Gibbs White (R) Burnley - West Ham 1-2 49' Jay Rodriguez (R), 86' Dara O'Shea (AU), 90+1' Tomas Soucek Luton Town - Crystal Palace 2-1 72' Teden Mengi, 74' Michael Olise, 83' Jacob Brown Newcastle - Chelsea 4-1 13' Alexander Isak, 23' Raheem Sterling, 60' Jamaal Lascelles, 61' Joelinton, 83' Anthony Gordon Brentford - Arsenal 0-1 89' Kai Havertz Tottenham - Aston Villa 1-2 22' Giovani Lo Celso, 45+7' Pau Torres, 61' Ollie Watkins Everton - Manchester United 0-3 3' Alejandro Garnacho, 56' Marcus Rashford (R), 75' Anthony Martial Fulham - Wolverhampton, oggi ore 21

Classifica Premier League giornata 13

Arsenal 30, Manchester City 29, Liverpool 28, Aston Villa 28, Tottenham 26, Manchester United 24, Newcastle 23, Brighton & Hove Albion 22, West Ham 20, Chelsea 16, Brentford 16, Wolverhampton 15*, Crystal Palace 15, Nottingham Forest 13, Fulham 12*, AFC Bournemouth 12, Luton Town 9, Sheffield United 5, Everton 4, Burnley 4 *una partita in meno Leggi anche: Juve-Inter 1-1, Lautaro risponde a Vlahovic