Euro 2024, Italia-Croazia: le formazioni ufficiali. La sfida in diretta dalle 21

Lipsia, 24 giugno 2024 - Stasera Italia-Croazia, ultima partita del gruppo B di Euro 2024: gli azzurri sono chiamati alla vittoria o ad almeno un pareggio per andare avanti ed affrontare la Svizzera agli ottavi. Tra l'euforia della vittoria contro l'Albania e lo sconforto della lezione di spagnolo, i ragazzi di Spalletti devono stasera trovare le giuste motivazioni per dare il meglio. (Con una sconfitta l'eliminazione non sarebbe matematica, a meno che gli albanesi non facciano l'impresa contro le furie rosse: ci sarebbe ancora la possibilità di entrare tra le migliori quattro terze, ma bisognerà aspettare il 26 giugno e la fine della fase a gironi per stilare la classifica) Il tecnico ha già annunciato qualche cambiamento rispetto al match contro le furie rosse: "Serve un'Italia di sostanza, magari meno bella, ma con più sostanza". In difesa spazio a Matteo Darmian, confermati Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. In mediana ad agire la coppia Jorginho e Nicolò Barella, con Giacomo Raspadori sulla trequarti insieme a Lorenzo Pellegrini e il recuperato Federico Dimarco. La punta sarà Mateo Retegui. Sugli spalti azzurri in minoranza con 10 mila presenze a fronte di circa 25.000 i tifosi croati.

Mateo Retegui

Live