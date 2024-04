Atalanta da impazzire a Liverpool, Gasperini: “Successo storico”

Liverpool, 11 aprile 2024 – Sembrava la missione più difficile del quartetto europeo di squadre italiane, invece per ora è stata la più semplice. La vittoria per 0-3 dell’Atalanta ad Anfield mette una mezza ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Europa League e fa una grande regalo all’Italia in ottica ranking europeo. Doppio Scamacca e Pasalic per il tris da sogno che va volare in alto la Dea, rifilando al Liverpool una sconfitta in casa dopo 33 risultati utili consecutivi. Tra sette giorni il ritorno, ma intanto Gasperini non può che essere soddisfatto dei suoi, autori di una partita magistrale per tenuta mentale e fisica, per gioco e ritmi, per idee e intensità: “E’ il capolavoro della mia carriera? Diciamo che è un risultato straordinario, per l’Atalanta e la sua storia, per tutti i tifosi che ci hanno seguito e per tutta la società - le emozioni di Gasp - Per noi è un grande traguardo e un grande orgoglio aver giocato qua e questo risultato rimarrà nella storia. E’ una grande vittoria”. L’Atalanta aveva già vinto ad Anfield tre anni fa, ma con la pandemia non c’era il pubblico: “Il motivo di felicità è aver giocato in uno stadio storico e vinto contro chi non perdeva da 33 partite. Avevamo vinto anche qualche anno fa ma non c’era il pubblico e il successo di oggi ha tutto un altro sapore”, ancora Gasp.

Dal punto di vista tattico Gasperini l’ha preparata sull’aggressione, e tutto è filato talmente bene che l’unico cambio è arrivato al 90’: “Ho fatto un solo cambio perché non volevo toccare niente, la squadra stava bene e nel finale avevamo talmente tanto entusiasmo che non sembravano affaticati - l’analisi del tecnico - Come abbiamo preparato la partita? Giochiamo insieme da tanto tempo e abbiamo riferimenti chiari, ieri si è fatto male Kolasinac e ho schierato De Roon dietro, ma sapevo che Pasalic era in grandissima condizione ed è andato tutto bene. Ciò che abbiamo fatto meglio è l’attenzione e il coraggio, difficilmente siamo stati infilati nonostante la nostra pressione alta. Non potevamo far giocare il Liverpool con continuità in attacco”.

Match winner Gianluca Scamacca, primo attaccante italiano di sempre a segnare una doppietta ad Anfield e gli ultimi due attaccanti a segnare due gol a Liverpool sono stati Vinicius e Benzema: “E’ stata una serata fantastica perché prima della partita ci davanti tutti per spaccati. Siamo contenti, ma c’è il ritorno perché con il Liverpool lo zero a tre non basta - le sue parole - Siamo entrati in campo con coraggio, aiutandoci, perché imprese così si fanno di squadra e non con i singoli. La serata più bella della mia carriera? Sono gol importanti per l’Atalanta, il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra”.