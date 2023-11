Atalanta, Gasperini si gode gli ottavi di finale: “Ora possiamo pensare al campionato”

Bergamo, 30 novembre 2023 - Missione compiuta per l’Atalanta. Il pareggio per uno a uno contro lo Sporting Lisbona consegna gli ottavi di finale alla squadra di Gasperini e rende ininfluente il match di chiusura con il Rakow. Adesso la Dea può pensare solo al campionato visti gli intoppi recenti con Udinese, pareggio, e Napoli, sconfitta. La Dea ha due mesi abbondanti per concentrarsi sulla Serie A e risalire in classifica.

Gasperini: "Va bene così"

Partita a due facce quella con lo Sporting. Primo tempo ottimo per gli uomini di Gasperini, soprattutto come approccio, poi i cambi di Amorim hanno sparigliato le carte e tutto si è complicato. Gran gol di Scamacca nel primo tempo, poi pari di Edwards e doppio palo di Goncalves che ha sciupato l’occasione del pareggio. L’analisi di Gasperini a fine partita: “Ora possiamo pensare solo al campionato ed è una cosa molto positiva in questo momento - le sue parole - Abbiamo dei giocatori in sofferenza, poi c’è l’influenza che gira e che ci ha colpito, questo ci ha tolto energie in difesa”. Bene dunque l’avvio, poi evidentemente la stanchezza ha colpito: “L’approccio mi è piaciuto molto, nella fase iniziale siamo stati bravi e abbiamo fatto un gol stando nel vivo della gara - ancora Gasp - Credo che i ragazzi abbiano messo il cuore in campo per sopperire alle difficoltà e oggi non vedo cose negative. Abbiamo rischiato con il doppio palo, ma nella situazione in cui eravamo era difficile fare di più”. Atalanta dunque imbattuta in Europa League e l’unico passaggio a vuoto è stato nel match di andata a Graz: “Ci siamo giocati tutte le partite e possiamo rammaricarci solo per la gara di andata contro lo Sturm. L’obiettivo è sempre stato passare il turno e lo abbiamo raggiunto”. Un commento anche sul gran gol di Scamacca: “E’ un giocatore sempre pericoloso e ha grande potenza di tiro. Ha fatto una bella rete”. Nel post partita è intervenuto anche il portiere Juan Musso, che non ha compiuto grandi parate ma si è ritrovato diverse volte gli avanti portoghesi a pochi passi. Un po’ di fortuna sul doppio palo di Goncalves, ma in generale c’è soddisfazione per il passaggio del turno: “La cosa importante è aver raggiunto gli ottavi, siamo contenti di avercela fatta con una gara di anticipo - il suo commento - Abbiamo sofferto, ma ci sta, ora possiamo pensare al campionato fino a marzo”. Goncalves aveva quasi fatto gol, Musso ha tremato: “L’avevo visto dentro, siamo stati fortunati. Abbiamo rischiato un po’”.