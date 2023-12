Il punto sull’Europa League: Atalanta in campo con i giovani. La Roma spera nel primo posto

Roma, 13 dicembre 2023 - La Uefa Europa League chiuderà domani, giovedì 14 dicembre, la fase a gironi. Tra squadre già qualificate per il prossimo turno, altre che hanno ancora possibilità di farcela e altre ancora che lottano per retrocedere almeno in Uefa Conference League, si prospetta una grande serata di calcio internazionale. Le compagini italiane impegnate saranno, come da inizio stagione, Roma e Atalanta. I capitolini si aggrappano alle poche possibilità di poter ancora chiudere il proprio girone al primo posto, mentre i bergamaschi volano in trasferta senza alcuna velleità, avendo già conquistato sia il passaggio del turno che la vetta del proprio raggruppamento.

La Roma spera nel Servette

La partita che aspetta domani la Roma di José Mourinho è totalmente alla portata. I rivali dello Sheriff sono una squadra abbordabile, che dovrà essere necessariamente sconfitta dai capitolini per sperare ancora di poter chiudere al primo posto nel gruppo G. Lo Slavia Praga ha infatti due punti di margine sui giallorossi, che dovranno tenere d'occhio il risultato della sfida tra i cechi e il Servette per capire se avranno ancora qualche chance di chiudere in testa. La partita si disputerà alle ore 18:45 e sarà trasmessa su Dazn e su Sky. Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Llorente, Cristante, Zalewski; Karsdorp, Bove, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho. Sheriff (4-5-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo; Luvannor. Allenatore: Pilipchuk.

Atalanta, spazio ai giovani

L'Atalanta arriva in ciabatte all'ultima sfida del proprio girone. La Dea è certa del primo posto e, di conseguenza, disputerà gli ottavi di finale il prossimo marzo. Per questo motivo, Gian Piero Gasperini contro il Rakow opterà per un ampio turnover, tanto che ha lasciato a casa tantissimi titolari e darà spazio a numerosi giovani provenienti anche dalla formazione Primavera. Per il Rakow si tratta di una chance importante, invece, per la lotta al terzo posto nel girone che le permetterebbe di approdare perlomeno in Conference League. La bagarre sarà contro lo Sturm Graz, con il quale condivide attualmente il terzo posto a quota 4 punti. La sfida sarà trasmessa in chiaro su TV8 e a pagamento su Dazn e Sky. Rakow (3-4-2-1): V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Szwarga. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Ceresoli; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk; Cissé, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Calendario Uefa Europa League fase a gironi: giornata 6

Giovedì 14 dicembre, ore 18:45 Rennes - Villarreal Qarabag - Hacken Panathinaikos - Maccabi Haifa Union Saint Gilloise - Liverpool Slavia Praga - Servette Roma - Sheriff Bayer Leverkusen - Molde FK LASK - Tolosa Giovedì 14 dicembre, ore 21 Brighton & Hove Albion - Olympique Marsiglia Real Betis - Rangers Aris Limassol - Sparta Praga Olympiacos - Backa Topola Ajax - AEK Atene West Ham - Friburgo Sporting Lisbona - Sturm Graz Rakow Czestochowa - Atalanta

Classifica fase a gironi

Gruppo A: West Ham 12, Friburgo 12, Olympiacos 4, Backa Topola 1 Gruppo B: Olympique Marsiglia 11, Brighton & Hove Albion 10, AEK Atene 4, Ajax 2 Gruppo C: Real Betis 9, Rangers 8, Sparta Praga 7, Aris Limassol 4 Gruppo D: Atalanta 11, Sporting Lisbona 8, Sturm Graz 4, Rakow Czestochowa 4 Gruppo E: Liverpool 12, Tolosa 8, Union Saint Gilloise 5, LASK 3 Gruppo F: Rennes 12, Villarreal 10, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 2 Gruppo G: Slavia Praga 12, Roma 10, Servette 5, Sheriff 1 Gruppo H: Bayer Leverkusen 15, Qarabag 7, Molde FK 7, Hacken 0