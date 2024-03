Atalanta-Sporting, ottavi di Europa League: probabili formazioni e orari tv

Bergamo, 13 marzo 2024 – Una Europa League campale per la Serie A alla conquista del quinto posto Champions League nel ranking europeo. Per questo motivo Atalanta-Sporting Lisbona riveste una importanza rilevante nel cammino italiano assieme a Roma e Milan, contro Brighton e Slavia Praga, senza dimenticare la Fiorentina in Conference League. Al Gewiss Stadium toccherà l’Atalanta portare avanti i colori nerazzurri e anche quelli del campionato italiano contro i portoghesi, reduci dall’uno a uno dell’andata (Paulinho e Scamacca). Qualche rammarico di troppo per la Dea che ha colpito tre legni e sbagliato qualche gol di troppo, ma nulla è compromesso e per il tenore della prestazione di Lisbona la squadra di Gasperini ha tutte le carte in regola per passare il turno. Si gioca giovedì 14 marzo alle 21. Scamacca indiziato a giocare titolare in un tridente con Koopmeiners e Lookman. Nello Sporting spauracchio Gyokeres.

Probabili formazioni

Gasperini pronto a fare affidamento sui suoi uomini migliori nel collaudato 3-4-2-1. L’Atalanta arriva da un momento non semplicissimo in campionato, ma il pareggio di Torino può aver dato nuova linfa nella corsa al quarto posto. Prima, però, bisogna pensare all’Europa League e al ritorno degli ottavi contro lo Sporting. Spazio allora a Scalvini, Djimsiti e Kolasinac nel terzetto difensivo, a centrocampo Holm e Ruggeri dovrebbero essere gli uomini di fascia, Ederson e De Roon i centrali. Davanti spazio ai titolari con Koopmeiners e Lookman alle spalle di Scamacca, che è andato in gol all’andata. Nello Sporting Lisbona di Amorim 3-4-3 con Diomande, Coates e Quaresma in difesa, Catamo, Morita, l’ex Lecce Hjulmand e Reis a centrocampo, Edwards, Gyokeres e Trincao nel tridente offensivo.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim.

Criteri di qualificazione

Senza la regola dei gol in trasferta, abolita da qualche anno, i criteri di qualificazione sono molto più semplici. Con il pareggio dell’andata, l’Atalanta è costretta a battere in un modo o nell’altro lo Sporting nei regolamentari, mentre in caso di pareggio, con qualsiasi risultato, si andrebbe ai supplementari. Una vittoria dei portoghesi sancirebbe invece l’eliminazione. In caso di parità anche ai supplementari si andrà ai calci di rigore.

Precedenti

Sono otto i precedenti totali tra le due squadra con un bilancio di tre vittorie atalantine, due sconfitte e tre pareggi. I primi incontri risalgono al primo turno della Coppa delle Coppe 63/64 con la vittoria della Dea all’andata per 2-0 e la sconfitta al ritorno per 3-1. Si rese dunque necessario uno spareggio che lo Sporting vinse 3-1 con Mascarenhas, doppietta, e Lucio, per l’Atalanta gol di Nova. Ventiquattro anni dopo di nuovo Coppa delle Coppe, stavolta ai quarti passò l’Atalanta grazie al due a zero dell’andata (Nicolini e Cantarutti) e all’uno a uno del ritorno (Houtman e Cantarutti). In questa Europa League le due squadre si sono incontrate anche nella fase a gironi con il successo 1-2 dell’Atalanta a Lisbona e il pareggio per 1-1 a Bergamo.

Le parole di Gasp

Gian Piero Gasperini ha dovuto gestire un periodo di calendario molto complicato con tante partite ravvicinate e tutte di alto livello. Parte da qui la conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita: “Stiamo giocando tante partite dispendiose e ravvicinate - la sua analisi - Domani si potrebbero giocare anche 120 minuti ed è un aspetto da tenere in considerazione. Dettagli? Ci sono sempre dettagli su cui lavorare e affrontiamo la quarta partita contro lo Sporting. Sarà importante l’attenzione e la concentrazione perché gli errori possono essere decisivi”. Un po’ di rammarico per la gara di andata in cui l’Atalanta avrebbe potuto mettere fieno in cascina con una vittoria? Assolutamente no: “Nessun rimpianto, domani sarà una nuova partita e si riparte da capo - ancora Gasperini - Nelle scorse tre partite ci sono stati momenti favorevoli ad entrambe le squadre, ma domani ci sarà un risultato definitivo e dobbiamo fare pesare il fattore casalingo così come la voglia di andare avanti”. Sporting primo in Portogallo, ma già all’andata l’Atalanta ha dimostrato di poterlo mettere in difficoltà: "Stanno facendo una stagione positiva e hanno ottimi valori individuali e di squadra, ma vogliamo andare avanti e dobbiamo far pesare lo stadio di casa perché per la città di Bergamo andare avanti sarebbe un grande traguardo”. Atalanta che continua a inseguire una qualificazione Champions e le rivali sono Bologna e Roma, ma la Dea è tornata da un pareggio contro la Juve e ha guadagnato un punto sui rossoblù: “Cosa ci ha detto Torino? Che siamo in bona condizione di forma ed è stata una partita che ci potrà servire se dovessimo incontrare la Juve in finale di Coppa Italia”.

A fianco di Gasperini in conferenza stampa c’era anche Gianluca Scamacca, indiziato a giocare titolare: “Giocare in casa ci deve dare qualcosa in più - le parole dell’attaccante - I nostri tifosi saranno il dodicesimo uomo e cercheremo di partire forte per metterli subito in difficoltà. L’obiettivo è vincere e passare il turno”. Tradizione favorevole per Scamacca contro i portoghesi: già due gol all’attivo. “I gol? Faccio di tutto per aiutare i compagni e non cambia tra campionato o Europa League, ma penso che giocando in questo modo le occasioni arriveranno”.

Dove vederla in tv

Il match di ritorno degli ottavi di Europa League tra Atalanta e Sporting Lisbona andrà in scena giovedì 14 marzo alle 21 al Gewiss Stadium e verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn, ma anche sui canali a pagamento Sky, in particolare Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (254).

