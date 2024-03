Europa League, guida al ritorno degli ottavi: le partite di Milan, Roma e Atalanta

Milano, 13 marzo 2024 – Roma, Milan e Atalanta tornano in campo domani, giovedì 14 marzo, nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Per i giallorossi e, in parte, per la squadra di Pioli la speranza è che si renda veritiero il detto 'chi ben comincia è a metà dell'opera'. La squadra di De Rossi, infatti, è reduce dal sonoro 4-0 che ha annichilito il Brighton & Hove Albion di De Zerbi, considerata una delle squadre più ostiche della competizione. Mentre per quanto riguarda il Milan, a Praga si partirà dal 4-2 dell'andata, ma quegli svarioni difensivi che hanno permesso alla squadra di Trpisovsky di segnare due reti nonostante l'inferiorità numerica sono da tenere assolutamente in considerazione e da correggere. Chi non avrà vita semplice è l'Atalanta che, contro lo Sporting Lisbona, ripartirà dall'1-1 maturato in Portogallo con Gianluca Scamacca che ha pareggiato al gol di Paulinho. Tra le altre sfide spiccano: West Ham - Friburgo, con Grifo e compagni che vanno in Inghilterra dopo l'1-0 maturato in casa, mentre Xabi Alonso con il suo Leverkusen è reduce dal 2-2 in extremis in casa del Qarabag. Chi è quasi sicuro dell'accesso ai quarti sono Liverpool (1-5 vs Sparta Praga) e Olympique Marsiglia (4-0 vs Villareal).

Turnover? Assolutamente no, Pioli a Praga con i titolarissimi

Nonostante il 4-2 di San Siro, Stefano Pioli non vuole correre rischi al ritorno contro lo Slavia Praga. L'unico assente sarà Florenzi, squalificato, dunque al suo posto torna sulla corsia di difesa Calabria. Al centro della difesa c'è Gabbia dopo il turno di riposo in campionato, accanto a lui Tomori. A centrocampo Adli con Reijnders, quest'ultimo favorito su Bennacer, davanti invece i titolarissimi con il ritorno di Leao dopo la squalifica contro l’Empoli. Dal 1' anche Giroud, parte fuori Jovic Dall'altra parte mancherà, visto il rosso diretto rimediato all'andata per il fallaccio su Pulisic, Diuf, per il resto Trpisovsky dovrebbe confermare tutti i protagonisti della gara italiana. Di seguito le probabili formazioni dell'appuntamento di giovedì alle 18.45.

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

De Zerbi sogna la remuntada, ma questa Roma vuole i quarti e non solo...

Basterà poco alla Roma di Daniele De Rossi per strappare il pass ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 4-0 dell'andata, l'obiettivo è andare in Inghilterra per proteggere l'ampio margine. Nella tana dei Seagulls però non sarà facile, con il pubblico che spinge e sogna una rimonta che avrebbe delle storico. De Zerbi confermerà il suo 4-2-3-1 con Ansu Fati che potrebbe avere la meglio su Enciso là davanti, mentre saranno confermati Adingra e Danny Welbeck. Brighton sempre senza Milner, Mitoma e Joao Pedro. Cambiando panchina, De Rossi potrebbe fare un po' di turnover: a centrocampo Edoardo Bove spera in una chance, mentre davanti iniziale panchina per Dybala, con Baldanzi, Lukaku e Zalewski nel tridente.

Brighton (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Hacke, Dunk, Igor; Gilmour, Gross; Fati, Buonanotte, Adingra; Welbeck

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Zalewski

L'Atalanta riparte dall'1-1 dell'andata, contro lo Sporting non sarà facile

A Bergamo giovedì alle ore 21 andrà in scena la quarta sfida dell'anno tra Atalanta e Sporting Lisbona. Dopo i match giocati nei gironi e la sfida d'andata terminata 1-1, la Dea e i portoghesi si giocheranno tutto sul prato del Gewiss Stadium. Verosimilmente ci attende un match molto equilibrato, con due squadre molto abili nel verticalizzare immediatamente cercando la profondità e la velocità dei propri esterni e ali offensive. Le due squadre si conoscono molto bene e, dunque, limitare le sfuriate offensive di giocatori come Lookman e De Ketelaere da una parte, o Trincao e il bomber Gyokeres dall'altra si rivelerà determinante. Gian Piero Gasperini potrebbe utilizzare Scamacca come arma a gara in corso, dopo la titolarità dell'andata, e al suo posto ci sarà l'ex Milan De Ketelaere ad agire da prima punta. Dall'altra parte, Ruben Amorim ributterà nella mischia dal primo minuto Viktor Gyokeres al posto di Paulinho. Di seguito le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao.

Tutti i match di giovedì

Giovedì 14 marzo ore 18.45

Slavia Praga - Milan (2-4)

Rangers - Benfica (2-2)

Villareal - Olympique Marsiglia (0-4)

West Ham - Friburgo (0-1)

Giovedì 14 febbraio ore 21

Atalanta - Sporting Lisbona (1-1)

Brighton - Roma (0-4)

Leverkusen - Qarabag (2-2)

Liverpool - Sparta Praga (5-1)

Dove vedere l'Europa League in tv

Tutte le partite dell’Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, disponibile anche in chiaro su TV8.