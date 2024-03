Conference League, guida al ritorno degli ottavi: partite e orari tv. Tocca alla Fiorentina

Milano, 13 marzo 2024 – Tutto in una notte per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che domani, giovedì 14 marzo, riceverà al Franchi il Maccabi Haifa nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Ma oltre alla sfida della Viola, il calendario è ricco di appuntamenti con tanti match ancora apertissimi. Uno su tutti quello tra Aston Villa e Ajax, terminato 0-0 all'andata. La squadra di Emery è reduce dal brutto ko contro il Tottenham in Premier (terminata 0-4), mentre i lancieri ormai hanno definitivamente abbandonato la corsa scudetto e vogliono onorare al meglio questa competizione. Chi è chiamato alla rimonta è l'Union Sain Gilloise che all'andata ha perso in Turchia, contro il Fenerbahce, per 3-0, ma anche l'Olympiacos reduce dalla pesante sconfitta interna per 1-4 contro il Maccabi Tel-Aviv. Chi sembrerebbe già sicuro di essere ai quarti è il Lilla che davanti al proprio pubblico dovrà difendere i tre gol di vantaggio maturati all'andata sullo Sturm Graz. Tornando alla sfida a noi più cara, anche in ottica ranking UEFA, vediamo nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa, oltre a tutto il calendario di domani e dove poter seguire la Conference League in tv.

La Fiorentina riparte dal 4-3 dell'andata in un Franchi bollente

Alla Boszik Arena di Budapest (per ovvi motivi il Maccabi gioca i match casalinghi in un'altra zona) gli uomini di Vincenzo Italiano riuscirono a imporsi per 3-4 al 95' grazie alla zampata decisiva di Antonin Barak. Una sofferenza nettamente maggiore di quanto preventivato, perché dall'altra parte c'è una squadra che compensa con grande cattiveria agonistica e cinismo sotto porta, il minor talento rispetto alla Fiorentina. Il Franchi sarà gremito in ogni ordine di posto e l'atmosfera si preannuncia caldissima visto anche il comunicato emesso dalla Associazione Tifosi Fiorentini (ATF) della curva Fiesole. Di seguito un estratto: "Il match vedrà pesanti restrizioni per gli appassionati viola, dagli spalti vuoti nei Parterre, all’assurdo obbligo di entrare entro le 18.15 in una giornata lavorativa. Tutto questo, pare, per poter garantire la visita di una tifoseria che a Budapest si è presentata coi vessilli inneggianti a un esercito che attacca i civili". Per quanto riguarda le formazioni, Italiano dovrebbe optare per Nzola come unico riferimento offensivo del 4-2-3-1, con Belotti in panchina almeno all'inizio. Fuori Milenkovic in difesa, al suo posto torna Martinez Quarta a far coppia con Ranieri. Sponda Maccabi, Dego manderà in campo gli stessi dell'andata, eccezion fatta per lo squalificato Show che verrà sostituito dal classe 1999 Naor.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola.

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot.

Tutti i match

Giovedì 14 marzo, ore 18:45

Fenerbahce – Union Saint Gilloise (3-0)

Fiorentina – Maccabi Haifa (4-3)

Paok Salonicco - Dinamo Zagabria (0-2)

Viktoria Plzen - Servette (0-0)

Giovedì 14 marzo, ore 21

Club Brugge - Molde FK (1-2)

Aston Villa - Ajax (0-0)

Lilla - Sturm (3-0)

Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos (4-1)

Dove vedere gli ottavi di Conference League in tv

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn. L'alternativa in streaming è Sky Go e l'app di Dazn.