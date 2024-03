Fiorentina-Maccabi Haifa: formazioni e dove vedere l’ottavo di Conference League

Firenze, 13 marzo 2024 – Dopo l'amaro pareggio contro la Roma, la Fiorentina si getta di nuovo nella Conference League per affrontare la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. All'andata, giocata in campo neutro alla Boszik Arena di Budapest, la viola è riuscita a imporsi per 3-4 grazie alla rete in extremis di Antonin Barak. La squadra di mister Dego si è rivelata un osso ben più duro del previsto, con grande spirito di sacrificio e capace di essere molto cinica sotto porta come testimoniato dai tre gol realizzati a fronte di soli quattro tiri nello specchio (7 totali). Appuntamento cruciale per le sorti europee dei toscani che hanno tutte le qualità per poter arrivare in fondo alla Conference League e, come più volte ribadito dall'allenatore, la volontà di raggiungere la finale e, perché no, alzare il trofeo è uno degli obiettivi stagionali. Leggiamo le parole di Italiano in conferenza stampa. In più, di seguito, anche le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire il match che si disputerà domani, giovedì 14 marzo, alle ore 18:45 allo Stadio Artemio Franchi.

Le parole di Italiano

In apertura di conferenza stampa non ci gira troppo introno il mister classe 1977: "Sono convinto che loro proveranno ad andare forte per rimediare al risultato dell'andata, ma noi dovremo farci trovare pronti. Loro sono un avversario di valore, abbiamo vinto l'andata ma non è finita. Dobbiamo sfruttare questo piccolo vantaggio. Credo che non esista una squadra che prepari una gara solo per amministrarla. sarebbe importante riuscire a sbloccare la partita per primi, ma in Europa le squadre si trasformano quindi servirà attenzione". L'allenatore ha poi proseguito dando qualche spunto sulla probabile formazione di domani: "Domani non avremo Milenkovic, ma recuperiamo Quarta. Ora è al 100%, si è allenato bene e quindi sarà della partita." Mentre, in chiusura, si è toccato anche l'argomento calci di rigore, un tasto dolente fino a questo momento nell'annata della Fiorentina e lo spettro dei tiri dal dischetto aleggia sul match visto il solo gol di distanza tra le squadre: "Ci sono da prendere in considerazione i supplementari e i rigori. Ci alleniamo a tirarli, ma in campionato c'è una maledizione che ci ha colpito. Per me è solo un periodo, la situazione si sistemerà. La continuità di prestazioni è il nostro grande problema. Anche all'andata qualcosa abbiamo concesso, mentre contro la Roma abbiamo avuto un'attenzione maggiore. A volte siamo un po' più superficiali. Ora arrivano partite importanti, quindi questi dettagli dobbiamo limarli se vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo imparare ad odiare le sconfitte. Anche il pari con la Roma io l'ho vissuto come una sconfitta".

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola.

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot.

Franchi blindato, tensione massima

Il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica si è riunito per adottare una serie di provvedimenti. La tensione tra le due tifoserie è molto alta, soprattutto a seguito di un duro comunicato emesso dalla Associazione Tifosi Fiorentini (ATF) della curva Fiesole di cui vi riportiamo parte del contenuto. "Il prossimo match vedrà pesanti restrizioni per gli appassionati viola, dagli spalti vuoti nei Parterre, all’assurdo obbligo di entrare entro le 18.15 in una giornata lavorativa. Tutto questo, pare, per poter garantire la visita di una tifoseria che a Budapest si è presentata coi vessilli inneggianti a un esercito che attacca i civili, colpevoli di attendere acqua, cibo e medicinali. Perché dovremmo pagare noi per tutto questo? La Curva Fiesole si presenterà come di consueto ai cancelli poco prima dell’avvio della partita. Invitiamo tutta la tifoseria che deciderà di entrare dopo le 18:15 a ritrovarsi con noi ai giardini della Curva Fiesole e a presentarsi con noi ai tornelli. Spetterà a chi di dovere decidere se farci entrare o meno. La nostra coscienza è nel posto giusto”.

Dove vederla

La partita è trasmessa in diretta su Dazn e su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Le immagini della partita sono trasmesse in diretta streaming grazie alle applicazioni ufficiali di Dazn e Sky.