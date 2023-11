Europa League, l’Atalanta batte lo Sturm Graz 1-0: decide Djimsiti. Nerazzurri già qualificati

Bergamo, 9 novembre 2023 - Una zampata di Djimsiti vale il passaggio del turno per l’Atalanta che batte uno a zero lo Sturm Graz e sale a quota 10 punti in classifica, tre in più dello Sporting vincente sul Rakow e sei proprio sullo Sturm. Dopo un primo tempo non scintillante i bergamaschi hanno preso il comando delle operazioni nella ripresa trovando al 50’ il gol decisivo del difensore, ma sprecando anche due o tre occasioni di troppo. Stavolta, però, non è arrivato il pari austriaco come nella gara di andata e l’Atalanta può volare alto in Europa.

Primo tempo difficile

Gasperini sceglie Bakker e Zappacosta quinti in mezzo, dietro Djimsiti perno con Kolasinac e Toloi braccetti, in avanti Lookman e Koopmeiners a sostegno di Scamacca. Gli austriaci schierano Boving sulla trequarti dietro Sarkaria e Wlodarczyk. Buon avvio dello Sturm Graz che gioca alto, in pressione, e con ottimo ritmo. Gli austriaci impediscono uscite facili alla Dea mentre davanti Wlodarczyk e Sarkaria lavorano bene in coppia. Il calcio è molto verticale con l’intenzione di andare subito in profondità. Atalanta dunque in difficoltà con Gasp che alza la voce fin dai primi secondi alle imprecisioni iniziali dei suoi. Primo squillo atalantino al 14’ con Bakker che pesca la sponda di Ederson per Toloi, piattone alle stelle. L’Atalanta prova a mettersi in moto ma rischia qualcosa in fase di ripartenza e la partita rimane equilibrata, tuttavia senza grossissime occasioni da rete. E’ Lookman invece il grimaldello più usato dai nerazzurri per cercare di creare un vantaggio in fase offensiva ma spesso i compagni non sono lesti a sfruttare le sue sgroppate. Lo Sturm, però, prosegue nella sua buona partita non sfruttando un paio di situazioni potenzialmente pericolose e continuando a rendersi temibile. Le migliori occasioni per i padroni di casa nascono comunque da palle inattive: al 30’ punizione dalla trequarti di Koopmeiners per l’inserimento di Djimsiti che non si concretizza in rete. Musso vive una serata tutto sommato tranquilla in termini di interventi, ma gli avversari arrivano in area con una certa pericolosità con un diagonale di Wlodarczyk da posizione irregolare. L’ultimo tentativo è invece di Lavalèe con un sinistro da fuori che termina alto.

Djimsiti la sblocca

Gasp apre la ripresa con la novità Hateboer al posto di un acciaccato Zappacosta e l’Atalanta sembra avere maggiori energie fin da subito con Lookman che spara un destro dal limite che sibila a lato del palo. La sensazione è giusta infatti al 50’ è Dijmsiti, in mischia, a trovare il pertugio giusto per infilare il portiere al termine di una azione insistita e propiziata da un destro di Toloi. Sbloccata la partita la Dea riesce a esprimersi meglio, con più scioltezza, fluidità e gioco corale più efficace. Ancora cambi per Gasperini che prova a gestire le rotazioni con Pasalic e Muriel per Lookman e Scamacca, ma lo Sturm resta in partita con un sinistro da fuori del neo entrato Horvat che sibila a lato del palo. Al 69’ l’Atalanta non la chiude con Muriel che spara un destraccio alto da posizione ghiotta dopo centro di Ederson. Peccato. Fioccano le occasioni e la Dea continua a non segnare il raddoppio con Pasalic che cicca clamorosamente un piattone sinistro a due passi dalla porta. Peccato bis. Atalanta in controllo della partita ma non del risultato che è ancora in bilico: bello schema da punizione che libera Koopmeiners, altra palla che sfiora il palo. Il secondo gol non vuole arrivare e infatti a otto dalla fine anche Ederson spreca sparando addosso al portiere lanciato in contropiede, la Dea scherza col fuoco ma fortunatamente lo Sturm non ha la forza per trovare il pari come nella gara di andata. L’Atalanta dunque va avanti e ora si giocherà il primo posto con lo Sporting Lisbona vincente contro il Rakow.