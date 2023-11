Europa League, Gasperini: "La qualificazione ci aiuterà a lavorare bene"

Bergamo, 9 novembre 2023 – Djimsiti è il goleador di questa serata speciale dell’Atalanta che ha sconfitto uno a zero lo Sturm Graz e conquistato il passaggio del turno in Europa League con due turni di anticipo. Ora non resta altro che giocarsi il primo posto con lo Sporting Lisbona che insegue a tre lunghezze di distanza. Gasperini si tiene la reazione dei suoi alla recente sconfitta con l’Inter e all’inopinato pareggio di Graz, che fortunatamente non ha influito sul discorso qualificazione grazie alla vittoria odierna. Partita non semplice nel primo tempo per la Dea, senza ritmo e imbrigliata dalla buona lena austriaca, poi nella ripresa la squadra si è sciolta, liberata dal gol di Djimsiti che ha spianato la strada al successo. C’è da migliorare sotto porta dove l’Atalanta ha sprecato due o tre occasioni ghiotte per chiudere la partita e su questo servirà lavorarci, ma per ora è giusto godere della vittoria e del passaggio del turno: “Abbiamo sofferto abbastanza nel primo tempo perché loro pressavamo molto bene - l’analisi di Gasp - Noi invece abbiamo giocato sotto ritmo ma nel secondo tempo siamo partiti forte ed è stata un’altra partita. Ora ambiamo al primo posto e aver raggiunto la qualificazione è un buon traguardo che ci dà la possibilità di lavorare bene”. Si chiede poi a Gasperini in cosa debba ancora migliorare l’Atalanta, ma il tecnico è chiaro sulle eccessive aspettative sui suoi: “Siamo in crescita fin dall’inizio, abbiamo perso una partita con l’Inter ma in che modo? A meno che non fossimo considerati squadra da Scudetto…Ecco, non siamo in quella condizione e continuo a guardare alla crescita dei miei giocatori e c’è tutta”. Tra l'alto nella Dea si sta costruendo un nuovo nocciolo centrale, Gasperini identifica così la sua ossatura: "Ederson e De Roon ma ci metto anche Toloi, Kolasinac e Djimsiti. Sono questi il nocciolo duro della squadra che è sicuramente competitiva. Se riusciamo a migliorare con gli esterni, riusciamo cioè a fare buone cose in attacco non sempre con i soliti, noi alziamo il livello".

Atalanta dunque avanti in Europa League grazie a Djimsiti e proprio il match winner ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky. Per il difensore la partita si è sbloccata nel secondo tempo quando l’Atalanta ha alzato il proprio livello: “Era una partita molto importante per noi per cercare di passare il turno, sono contento del risultato e del gol - le sue parole - Adesso ci giocheremo il primo posto con lo Sporting e cercheremo di vincere. La partita? Abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, poi nel secondo siamo riusciti ad alzare il livello”.