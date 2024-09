Dinamo Kiev-Lazio: formazioni e orari tv. Debutto europeo per Baroni

Amburgo, 25 settembre 2024 - Archiviata anche la quinta giornata di campionato, se la scorsa settimana di calcio continentale è stata dedicata all'inizio della Champions League, questa invece è tutta pronta per l'inizio della nuova Europa League. Nuovo formato, lo stesso della "sorella maggiore", con 36 squadre e otto partite a testa da giocare contro avversarie sorteggiate, una in casa e una in trasferta, selezionando due formazioni da ogni fascia di riferimento in sede di accoppiamenti. A difendere i colori della Serie A, ci saranno le due romane, con la Lazio, la prima a scendere in campo, Nella giornata di oggi infatti i ragazzi di Marco Baroni debutteranno contro la Dinamo Kiev nella trasferta sul campo neutro di Amburgo al Volksparkstadion. Uno stadio ricco di storia, con la formazione locale capace di vincere non solo la Bundesliga, ma anche la Coppa dei Campioni, ma che ora lotta per risalire nel massimo campionato tedesco.

Atteso al varco il tecnico della biancoceleste, al suo primo incrocio della carriera in panchina con l'Europa dopo tanta gavetta nel calcio italiano. Una sorta di salto nel buio per una formazione, come quella laziale, abituata da sempre in era moderna a convivere annualmente con il doppio impegno. Proprio questa inesperienza dell'allenatore toscano, arrivato dopo le due eccellenti salvezze conseguite con Lecce prima e Verona poi, era una delle obiezioni mosse alla sua scelta per la panchina dalla tifoseria laziale. Il suo avvio in Serie A fin qui è stato altalenante. Le prestazioni, a livello di qualità, non sono praticamente mai mancate, ma i capitolini hanno un po' peccato di continuità, sia tra una partita e l'altra, sia all'interno delle partite stesse, pagando alle volte alcuni errori individuale in maniera più pesante di quanto la squadra avrebbe meritato. Il debutto europeo (e la conseguente sfida di campionato) saranno la cartina tornasole su quali potranno essere le ambizioni dei capitolini: il sogno è tornare in Champions League, ma come ha detto Fabiani in estate, le rivoluzioni non possono dare i frutti subito.

Dall'altra parte c'è una squadra le cui ambizioni si sono rese più modeste con gli anni. La Dinamo Kiev non è più la schiacciasassi leader incontrastata del campionato ucraino. Da anni ormai i biancoblu della capitale hanno abdicato quel ruolo allo Shakhtar Donetsk, e sia in patria, sia in Europa, la formazione svolge il ruolo ormai di outsider. Negli ultimi anni sotto la guida di Mircea Lucescu, la squadra di Kiev è riuscita a spezzare l'egemonia degli arancioneri di Donetsk, ma il successo è stato fugace, anche se oggi si sembra aver trovato un suo erede in casa. Oleksandr Shovkovskyi è dal dicembre 2023 l'allenatore in carica della Dinamo: ex capitano e portiere della squadra, ha fatto parte della grande Ucraina di Andriy Shevchenko, giocando titolare nel quarto di finale al Mondiale del 2006 contro l'Italia, il punto più alto della nazionale gialloblù. Da leader in campo, l'ex portiere si è dimostrato capace anche in panchina, facendo giocare alla propria squadra un calcio divertente, basato sul pressing alto e le verticalizzazioni rapide a esaltare il talento degli attaccanti. Uno stile di gioco che gli è valso cinque successi e un pareggio, senza sconfitte, nelle prime giornate di campionato, arrivando anche a un passo dalla qualificazione in Champions League tramite preliminari. Un avversario dunque da non sottovalutare in un debutto alla portata, ma non semplice come potrebbe inizialmente sembrare.

Per la sfida di oggi la Uefa ha designato come fischietto della gara il greco Tasos Sidiropoulos. I suoi assistenti saranno Kostaras (Grecia) e Dimitriadis (Grecia). Quarto uomo Fotias (Grecia). Al VAR, invece, ci sarà Evangelou (Grecia) insieme al belga Van Driessche. Il fischietto è tra i più esperti del paese ellenico e sarà oggi alla quinta direzione della sua stagione. La sua terza in ambito internazionale, dopo aver diretto una partita di Nations League e anche una delle qualificazioni a questa Europa League, a cui aggiunge due sfide di Super League ellenica. Per il direttore di gara greco si tratta del primo incrocio con la Lazio, mentre invece vanta precedenti con i cugini giallorossi dell'Aquila, così come c'è un incrocio passato anche con la Dinamo Kiev, risalente alla prima giornata dell'Europa League 2013-14, quando gli ucraini persero per 0-1 contro il Genk.

Probabili formazioni

L'amarezza per il ko in campionato contro la Fiorentina è ancora vivo, per questo non si vedranno particolari stravolgimenti, anche se qualche seconda linea sarà sicuramente in campo. Provedel tra i pali appare favorito su Mandas, mentre solo Romagnoli dovrebbe essere confermato tra i titolari della sfida del Franchi. Al centro del reparto sarà affiancato da Patric, mentre sugli esterni andranno Marusic e Pellegrini. In mediana Rovella e Vecino concederanno una giornata di riposo a Guendouzi, mentre in avanti Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro forniranno supporto a Noslin. Solo panchina inizialmente per il Taty Castellanos.

La Dinamo riparte da uno dei propri leader nel portiere Bushchan, protetto dalla linea a quattro composta da Tymchyk e Vivcharenko sulle corsie, quest'ultimo in ballottaggio con Dubinchak; mentre al centro del reparto ci sarà il giovane classe 2005 Mykhavko con il colombiano Ceballlos. In mediana Brazhko e Shaparenko, mentre sulla trequarti ci sarà Yarmolenko, con il capitano Buyalskyi al centro e Kabaev a sinistra. In attacco invece c'è il potente Vanat a cercare di farsi spazio tra i centrali laziali.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. All. Marco Baroni.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Olesksandr Shovkovskyi.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Dinamo Kiev e Lazio del Volksparkstadion di Amburgo, valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di mercoledì 25 settembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.