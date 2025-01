Europa League in tv: guida completa all'ottava giornata. Partite, orari e dove vederle

Roma, 29 gennaio 2025 – L'Europa League si prepara all'ultima giornata della fase campionato, tutti i verdetti saranno decisi al termine dei prossimi 90 minuti. La Lazio di Baroni, già certa della qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff, affronterà il Braga, che invece è ancora immischiato nella lotta per entrare tra le migliori 24. Sarà decisamente più delicata la gara della Roma, dato che all'Olimpico arriverà l'Eintracht Francoforte, seconda in classifica a quota 16. I giallorossi di Ranieri, ventiquattresimi con 9 punti conquistati finora, cercano un posto per i playoff, e la gara di domani sarà fondamentale per il loro proseguo nella competizione europea.

La Lazio tra Braga e Cagliari

I biancocelesti sono già certi della qualificazione, e anche la differenza reti di 13 contro i 6 di Eintracht e Athletic Bilbao gioca a suo favore per chiudere al primo posto. Tuttavia, la Lazio ha la possibilità di chiudere la fase campionato di Europa League da imbattuta, ma per far sì che ciò si verifichi è necessario non perdere domani in Portogallo. Inoltre, Baroni e i suoi sono chiamati alla reazione dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, per evitare di entrare in un loop negativo che potrebbe minare le certezze dei biancocelesti anche in vista della gara di lunedì contro il Cagliari. Per questo, Baroni potrebbe decidere di far rifiatare qualche fedelissimo come Castellanos o Rovella. Il Braga, invece, è al ventisettesimo posto, a -2 dal 24° posto e all'ultima chiamata per qualificarsi ai playoff, ma una vittoria potrebbe non bastare. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Braga (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.

Dove vedere Braga – Lazio in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 30 gennaio, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (253) ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

La Roma per la qualificazione ai playoff

La Roma vive una situazione completamente diversa dalla Lazio: con i 9 punti conquistati finora, Ranieri e i suoi sono al ventunesimo posto, con appena un punto in più del Porto in venticinquesima posizione. Per essere sicuri di qualificarsi ai playoff, i giallorossi hanno bisogno di una vittoria domani, ma l'avversario sarà più difficile che mai. All'Olimpico arriverà l'Eintracht Francoforte, secondo in classifica a quota 16, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Ferencvaros nello scorso turno. La Roma arriva dalla vittoria in rimonta contro l'Udinese, che sicuramente ha alzato il morale, ma domani servirà una gara di altissimo livello per sconfiggere i tedeschi. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri. Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Shkiri, Larsson, Brown; Gotze, Knauff; Ekitike. All. Toppmöller.

Dove vedere Roma – Eintracht Francoforte

La sfida si disputerà giovedì 30 gennaio, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Calendario Europa League giornata 8

Giovedì 30 gennaio ore 21 (Diretta Gol su Sky Sport (251) e in streaming su NOW e Sky Go)

Twente – Besiktas Real Sociedad – Paok FCSB – Manchester United (In tv su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW) Nizza - Bodø/Glimt Olympiacos – Qarabag Dinamo Kiev – Rigas FS Tottenham – Elfsborg (In tv su Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e NOW) Midtjylland – Fenerbache Maccabi Tel-Aviv – Porto Slavia Praga – Malmo Roma – Eintracht Francoforte (In tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, in streaming su Sky Go e NOW) Ajax – Galatasaray (In tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW) Lione – Ludogorets Athletic Bilbao – Viktoria Plzen Anderlecht – Hoffenheim Braga – Lazio (In tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) Rangers – Union SG Ferencvaros – AZ

Classifica

Lazio 19, Eintracht Francoforte 16, Athletic Bilbao 16, Manchester United 15, Lione 14, Tottenham 14, Anderlecht 14, FCSB 14, Galatasaray 13, Bodø/Glimt 13, Viktoria Plzen 12, Olympiacos 12, Rangers 11, AZ 11, Union SG 11, Ajax 10, Paok 10, Real Sociedad 10, Midtjylland 10, Elfsborg 10, Roma 9, Ferencvaros 9, Fenerbache 9, Besiktas 9, Porto 8, Twente 7, Braga 7, Hoffenheim 6, Maccabi Tel-Aviv 6, Rigas FS 5, Slavia Praga 4, Malmo 4, Ludogorets 3, Qarabag 3, Nizza 2, Dinamo Kiev 1