Calciomercato Lazio, testa a testa con il Torino per Casadei. Il Como punta su Pellegrini

Roma 29 gennaio 2025 - Sono giorni concitati di calciomercato questi, gli ultimi della sessione invernale, quelli dove la frenesia prende il sopravvento e dove alle volte si celano dei veri e propri colpi da maestro che possono svoltare in positivo (o negativo) una stagione. In casa Lazio questa frenesia è relativa: ci sono ancora esuberi potenzialmente da cedere, ma non sono una priorità. Toma Basic è molto vicino al ritorno in patria, dove probabilmente andrà ad allungare le rotazioni di Gennaro Gattuso all'Hajduk Spalato. Per il croato si parla di un prestito, con i biancocelesti a pagare parte dell'ingaggio, mentre restano alla finestra le ipotesi spagnole per lui, direzione Getafe o Real Valladolid.

Non solo il croato sulla lista dei partenti, in casa biancoceleste si sta valutando anche la posizione di Elseid Hysaj. Il terzino albanese è nel radar del Lecce, con il recente minutaggio ottenuto a fare attualmente temporeggiare il ragazzo sulla scelta. Il conto alla rovescia del mercato però prosegue ineluttabile e nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva per il suo futuro. Lo stesso discorso vale anche per Gaetano Castrovilli, lui obiettivo del Verona per andare a rinforzare il reparto mediano. L'inaffidabilità fisica del giocatore è ciò che frena gli scaligeri dal pagare il contratto pesante dell'ex Fiorentina.

Al momento in casa laziale non sono in programma ulteriori cessioni, anche se in queste ore il Como avrebbe bussato alle porte di Formello per chiedere informazioni su Luca Pellegrini. Gli infortuni di Nuno Tavares stanno regalando un minutaggio comunque importante al giocatore, per questo il ragazzo non smania dalla voglia di voler lasciare la Capitale. Il problema però alla base di questa trattativa è la formula. Il club lariano ha avuto un contatto positivo con l'entourage del giocatore, ma Pellegrini attualmente non è ancora un giocatore di proprietà della Lazio, ma in prestito dalla Juventus in attesa di riscatto a giugno per 4 milioni di euro. Serve studiare una formula così da poter soddisfare questo lato di accordo con la Juventus.

Tante azioni sul fronte uscite dunque in casa biancoceleste, ma anche un colpo in entrata pronto a ricevere la sua fumata bianca nelle prossime ore. La Lazio sta infatti giocando un tesissimo testa a testa di mercato con il Torino per ottenere il diritto alle prestazioni tecniche di Cesare Casadei. Dopo aver ingaggiato il classe 2005 Arijon Ibrajimovic, il ds Angelo Fabiani punta sull'italiano classe 2003 per completare le rotazioni in mediana. Nelle ultime ore granata e laziali avrebbero alternate le proprie offerte, con il Chelsea che avrebbe nelle ultime ore dato il via libera ai capitolini per trattare con il ragazzo. Si parla di un accordo dal valore di circa 13 milioni tra parte fissa e bonus, con una percentuale sulla rivendita in favore del club londinese. Il giocatore ha dato la propria preferenza alla Lazio, in virtù anche della partecipazione all'Europa League del club. Da capire se nella giornata di oggi ci sarà un rilancio da parte del Torino o meno.