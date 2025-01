Mercato Roma, quattro potenziali cessioni e due acquisti: tutti i nomi

Roma, 29 gennaio 2025 – Il mercato entra nelle sue ultime giornate e ogni ora nasconde dietro l'angolo novità, trattative e colpi di scena. La Roma ha già inizialmente battuto colpi sia in entrata che in uscita e adesso potrebbe chiudere la sessione con i fuochi d'artificio. I giallorossi sono molto attivi in queste ore e, dopo aver accolto Gollini e Rensch, oltre ad aver salutato Ryan, potrebbe vedere un cambiamento significativo nella sua rosa. Secondo le voci, ci sono infatti quattro potenziali cessioni da parte dei giallorossi, con tre ingaggi a compensare queste partenze.

Il primo nome tra i partenti è Nicola Zalewski. L'esterno italo-polacco è in scadenza di contratto a giugno, e i giallorossi mirano a sfruttare economicamente un giocatore del settore giovanile recentemente affermatosi all'Olimpico. Attualmente, due squadre sono interessate al giocatore classe 2002: Olympique di Marsiglia e Inter. I francesi avevano già chiesto informazioni in estate, ma la trattativa non decollò. Ora De Zerbi insiste per il giocatore nato a Tivoli e potrebbero assicurarsi il suo trasferimento per 5 milioni di euro. L'Inter potrebbe muoversi in caso di cessione di Buchanan, ma al momento sono i francesi in vantaggio, dopo contatti positivi recenti che potrebbero portare alla cessione già entro oggi.

Arrivato in estate a mercato chiuso, la permanenza di Mario Hermoso alla Roma potrebbe concludersi dopo appena sei mesi. Il giocatore è sul radar del Bayer Leverkusen: gli intermediari tedeschi sono stati a Trigoria ieri per finalizzare l'accordo, e sembra che un'intesa sia raggiunta. Lo spagnolo non ha convinto Claudio Ranieri e probabilmente lascerà la Roma in prestito, con i tedeschi che sosterranno il suo stipendio completo. Un altro possibile partente è il nome di Eldor Shomurodov. L'uzbeko è nel mirino del Venezia e, dopo Zerbin, potrebbe essere lui a raccogliere l'eredità di Joel Pohjanpalo. I contatti sono costanti poiché il Venezia vuole chiudere presto la trattativa, mentre la Roma preferisce assicurarsi un sostituto prima. Lorenzo Lucca (Udinese), Georges Mikautadze (Ol. Lione) e Isaac Romero (Siviglia) sono i nomi sondati dai giallorossi, ma le discussioni sono più arretrate rispetto all'accordo con il Venezia per l'attaccante asiatico.

Infine, Leandro Paredes resta con il futuro incerto. L'attaccamento dell'argentino al Boca Juniors è noto, e recentemente ci sarebbero stati colloqui informali tra lui e il presidente Juan Roman Riquelme. Con il contratto in scadenza a giugno, gli Xenezies vogliono riportarlo alla Bombonera subito, prima della chiusura del mercato argentino il 31 gennaio. Resta da vedere l'evoluzione, dato che la Roma potrebbe perdere un centrocampista chiave; perciò stanno valutando Casemiro, attualmente fuori dalle rotazioni al Manchester United sotto Amorim.