Europa League, Rakow-Atalanta: probabili formazioni e orari tv

Bergamo, 13 dicembre 2023 - Non ha più nulla da chiedere al girone di Europa League l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea è matematicamente qualificata al turno successivo e con il primo posto assicurato: significa poter ripartire da marzo direttamente dagli ottavi evitando il turno preliminare con le retrocesse dalla Champions League. Un vantaggio notevole per i nerazzurri che potranno concentrarsi sul campionato per due mesi abbondanti, tentando una risalita Champions che ora vede l’Atalanta ottava in classifica a meno due dalla coppia Bologna-Roma appaiata a quota 25 al quarto posto. La trasferta col Rakow, dunque, non ha obiettivi particolari se non concedere alle seconde linee la possibilità di mettersi in mostra. Per Gasp, come normale che sia, sarà ampio turnover. Fondamentale è stato aver evitato il ritorno dello Sporting Lisbona nel quinto turno, questo consentirà un periodo di riposo infrasettimanale, a parte la Coppa Italia a inizio gennaio, con massima concentrazione sul campionato dove la Dea vuole ritornare in zona europea in vista della prossima stagione. Il treno Champions è rimasto ancorato con le difficoltà di Napoli, Roma e Lazio e in ogni caso solo le prime due sembrano scappate definitivamente: dal Milan in giù è tutto aperto e la lotta è aumentata con gli ingressi di Fiorentina e del sorprendente Bologna di Motta. L’Atalanta vuole finire forte l’anno solare con le ultime tre partite di campionato, partendo domenica con la Salernitana in casa, poi lo scontro diretto di Bologna del 23 dicembre e il match casalingo con il Lecce del 30 dicembre.

Probabili formazioni

Moduli speculari per i due tecnici. I padroni di casa di Szwarga dovrebbero giocare con il 3-4-2-1 con Arsenic, Svarnas, Racovitan in difesa, in fascia Plavsic e Sorescu, in mezzo a centrocampo Kochergin e Lederman, mentre sotto punta dovrebbero agire Nowak e Cebula dietro l’unica punta Zwolinski. Nell’Atalanta tanti cambi rispetto all’undici titolare. Gasperini ha convocato tanti giovani della Primavera per far riposare i big e di conseguenza la formazione sarà molto rimaneggiata. In porta Carnesecchi, davanti a lui Holm, forse adattato braccetto, con Bonfanti e Scalvini, a centrocampo Zortea e Bakker esterni con Dopo e Pasalic centrali, davanti De Ketelaere, Muriel e Miranchuk. RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. All. Dawid Szwarga. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Ceresoli; Zortea, Adopo, Pasalic, Hateboer; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. All. Gasperini.

Dove vederla in tv

Il Rakow è squadra di vertice del campionato polacco (Ekstraklasa) ed è quarta in classifica con 29 punti, dietro al Lech Poznan con 32, allo Jagiellonia con 37 e allo Slask Wroclaw con 38. Nelle ultime due partite il Rakow ha incontrato proprio lo Slask, pareggiando uno a uno in trasferta, e lo Jagiellonia, perdendo 4-2. La partita con l'Atalanta, valevole per l'ultimo turno della fase a gironi di Europa League, si gioca a Czestochowa giovedì 14 dicembre alle ore 21 con doppia diretta tv. Live a pagamento su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Calcio, 202, in streaming su Sky Go. Diretta in chiaro su Tv 8, canale 8 del digitale terreste.