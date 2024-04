Europa League, andata dei quarti: orario e dove vedere in tv Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

Milano, 10 aprile 2024 – Non solo la Champions League, ma anche la seconda competizione continentale è pronta a regalare spettacolo con i quarti di finale di andata. L’urna non è stata clemente con le tre italiane in corsa: per l’Atalanta c’è il Liverpool, l’ultimo dell’era Klopp e che è in corsa anche per il titolo in Premier League; mentre sarà derby italiano tra Milan e Roma. Senza dubbio, le altre quattro squadre avrebbero rappresentato un ostacolo minore, invece gli altri accoppiamenti saranno: Benfica-Olympique Marsiglia e Leverkusen-West Ham. I portoghesi hanno superato i Rangers agli ottavi, mentre i francesi sono passati grazie al secco 4-0 rifilato all’andata al Villarreal che ha provato invano a rimontare in Spagna (finita 3-1, aggregato di 3-5). Nell’altro scontro, tutta la pressione è sulla truppa di Xabi Alonso che, sebbene sia vicinissima al titolo in Bundesliga, ha faticato e non poco contro il Qarabag nel turno precedente, vincendo solo all’ultimo secondo. Il West Ham, che giocherà con minor pressione, non ci sta a fare la vittima sacrificale e vorrà compiere quella che quest’anno è una vera e propria impresa: battere il Bayer.

Dea devi essere perfetta ad Anfield

L’avversario è dei peggiori, anzi probabilmente è il peggiore. La squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata al colpaccio contro il Liverpool, avversario che guida la Premier League con l’Arsenal e ha già in bacheca una Carabao Cup. Nonostante in campionato la corsa Champions sia ancora apertissima e ogni briciolo di energia è fondamentale nel rush finale, il Gasp è pronto a mandare in campo tutti i titolarissimi: da Koopmeiners a centrocampo con de Roon ed Ederson, fino al duo Lookman-Scamacca davanti. L’unico dubbio è a destra: al momento Zappacosta, più esperto di questi scenari, è in vantaggio su Emil Holm. In porta c’è Juan Musso, portiere di coppa. Dall’altra parte Klopp non è da meno, niente turnover e dentro Salah, Nunez e Diaz davanti, mentre dietro si rivede Joe Gomez che andrà a fare coppia con Virgil. Tra i pali sempre out Alisson e dunque spazio a Kelleher. Si tratta della quinta volta che l’Atalanta approda ai quarti di finale di una competizione europea e la voglia, sebbene l’avversario sia ostico, è quella di invertire il trendi visto che nelle ultime due occasioni venne eliminata (‘19/’20 dal PSG in Champions e ‘21/’22 dal Lipsia proprio in Europa League). L’appuntamento è per giovedì 11 aprile alle ore 21. Di seguito le probabili formazioni.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Pioli contro De Rossi versione Europa, tutto pronto per gara 1

Due squadre che si conoscono, due squadre che arrivano all’appuntamento forti di un successo importante in campionato: la Roma ha battuto la Lazio nel derby, il Milan ha dominato il Lecce tenendo ben saldo il secondo posto e il vantaggio dalla Juventus terza. Ora però bisogna resettare tutto e tornare con la mente all’Europa, dove le cose si fanno, per forza di cose, più complicate. La Roma ha strapazzato il Brighton vincendo 4-0 all’andata e perdendo, in maniera indolore, 1-0 in Inghilterra. Dall’altra parte il Milan, dopo la “retrocessione” dalla Champions League, ha superato lo Slavia Praga soffrendo anche più del previsto dal punto di vista difensivo, dunque aspetto da tenere presente in vista della sfida contro i giallorossi. Lato formazioni, titolarissimi da una parte e dall’altra. Pioli pronto a scegliere Thiaw in difesa con Gabbia data la squalifica di Tomori, mentre davanti il solito trio: Pulisic, Loftus-Cheek, Leao dietro a Giroud. Dall’altra parte c’è Dybala dal primo minuto, con El Sha e Lukaku, intoccabile Pellegrini a centrocampo e dietro linea a quattro con Celik, Mancini, Llorente e Spinazzola. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile alle ore 21. Di seguito le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Tutti i match di giovedì

Tutte le sfide si giocheranno giovedì 11 aprile in contemporanea alle 21.

Liverpool-Atalanta

Benfica-Olympique Marsiglia

Milan-Roma

Leverkusen-West Ham

Dove vedere l’Europa League in tv

Tutte le partite dell’Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, il match di Milan e Roma sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1, visto che sono stati acquisiti i diritti dei match delle italiane nelle coppe europee fino a fine stagione.