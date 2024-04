Conference League, andata dei quarti: c’è Viktoria Plzen-Fiorentina. Tutte le partite e orari tv

Milano, 10 aprile 2024 – È il primo step in ottica semifinale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che domani, giovedì 11 aprile, sarà di scena alla Doosan Arena di Plzen per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La Viola, dopo aver eliminato a fatica il Maccabi Haifa, vuole continuare a coltivare il sogno di arrivare nuovamente in fondo a questa competizione e le carte in regola ci sono tutte. Nelle altre sfide sarà molto interessante vedere all’opera Aston Villa e Lilla, l’incrocio più intrigante di tutti i quarti. Completano il tabellone Olympiacos-Fenerbahce e Club Brugge-Paok Salonicco.

Viola non sottovalutare il Viktoria Plzen

La squadra di Vincenzo Italiano ha la possibilità di rialzare la testa immediatamente dopo il ko subito in campionato contro la Juventus allo Stadium. Lo scenario è dei migliori e l’avversario è assolutamente alla portata: l’andata dei quarti di Conference League contro un Viktoria Plzen che in campionato è reduce da un pari e una sconfitta. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, Bakos non risparmia nessuno e manda dentro i suoi titolarissimi nel 3-4-2-1, che diventa molto difensivo in fase di non possesso con i due esterni molto bassi. Dall’altra parte, Italiano potrebbe optare per Quarta in coppia con Milenkovic e Beltran dietro a Belotti, i due giocatori non sono stati impiegati nella trasferta di Torino. Appuntamento per domani, giovedì 11 aprile alle ore 18:45. Di seguito le probabili formazioni.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Sykora, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti

Tutti i match di giovedì

Giovedì 11 aprile ore 18.45

Viktoria Plzen-Fiorentina

Olympiacos-Fenerbahce

Giovedì 11 aprile ore 21

Club Brugge-Paok Salonicco

Aston Villa-Lilla

Dove vedere l’Europa League

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn. L'alternativa in streaming è Sky Go e l'app di Dazn.