Europa League, Milan-Roma: probabili formazioni, orari e dove vederla

Milano, 10 aprile 2024 – Ultimi dettagli da sistemare e poi sarà finalmente tutto pronto per il derby d’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, in programma domani, mercoledì 10 aprile, alle 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1, DAZN e Sky Sport). Un Euroderby inedito a cui rossoneri e giallorossi arrivano in buono stato di forma: Il Milan è infatti reduce da sette successi tra campionato e coppa, mentre la Roma ha cambiato passo dall’arrivo in panchina di De Rossi e si presenta all’appuntamento di domani galvanizzata dopo il successo nel derby. A fare per primi gli onori di casa – come sottolineato – saranno gli uomini di mister Stefano Pioli, che alla vigilia ha cercato di tenere alta la soglia dell’attenzione: “Il fatto di giocare la prima in casa non fa differenza, siamo ormai abituati a farlo. È già successo con Rennes e Slavia Praga e siamo stati bravi a prenderci un vantaggio che abbiamo poi gestito. Lo stesso obiettivo che avremo domani. Sarà una sfida che durerà 180 minuti e non potremo di certo chiuderla domani, ma dovremo cercare di conquistare un vantaggio. Dovremo giocare con intensità e qualità per tutta la gara. In queste partite bisogna sempre dare il massimo singolarmente e nel collettivo”. Sul momento dei rossoneri: “Questo è un Milan punta a tornare a vincere. Stiamo attraversando un buon momento ma adesso arriva quello più importante della stagione, quello che deciderà in positivo o negativo quello che sarà stato il nostro percorso. Dobbiamo dimostrare tutta la nostra forza e che i nostri alti e bassi ci hanno resi migliori”. Dall’altra parte ci sarà una Roma che viene da due successi nelle ultime tre gare e soprattutto da quello ottenuto nel derby grazie a un guizzo di Mancini. Mister Daniele De Rossi ha però cercato di tenere i suoi ragazzi con i piedi per terra: “Ho detto ai ragazzi di stare con i piedi per terra ma in campo ho visto allegria, sorrisi e tanto impegno. Questo mi basta. La Roma non ha nulla da perdere? No, abbiamo tutto da perdere, perché non siamo qui per fare le comparse. Giocare per il pari? Bisognerebbe essere machiavellici per giocare per un pari. Noi puntiamo a vincere”. Il tecnico giallorosso ha messo in guardia la squadra sulle grandi qualità dei rossoneri: “Del Milan temo tanto le qualità dei giocatori e di Pioli, che stimo molto. Ha fatto grandi cose con le piccole, allenato la Lazio e poi portato il Milan fino alla conquista dello scudetto proponendo un calcio moderno. Ha saputo evolversi continuamente. Il Milan gioca con armonia. Adesso hanno ritrovato la condizione e quando vincono lo fanno giocando bene e mettendo in difficoltà chiunque”.

Le possibili scelte di Pioli e De Rossi

Pioli va sull’usato sicuro e ripropone l’ormai collaudatissimo 4-2-3-1: la principale novità nello scacchiere rossonero sarà nella linea a quattro di difesa davanti a Maignan, dove non ci sarà lo squalificato Tomori, sostituito da Thiaw, affiancato da Gabbia e dagli esterni Calabria e Theo Hernandez. Muscoli, regia e inserimenti invece in mediana, che sarà presidiata da Bennacer e Reijnders, mentre, dopo la squalifica scontata in campionato, Loftus-Cheek tornerà al centro del terzetto sulla trequarti: ai suoi lati, a supporto della punta Giroud, ci saranno Pulisic e Leao. De Rossi risponderà schierando la sua Roma, orfana in difesa di Ndicka, con il 4-3-3: nel pacchetto arretrato davanti a Svilar a tenere banco è il ballottaggio tra Angelinho e Spinazzola, con quest’ultimo favorito per comporre il reparto assieme a Celik, Mancini e Llorente. L’ex rossonero Cristante e Pellegrini dovrebbero essere le mezzali ai lati del regista Paredes, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Dybala, Lukaku e dall’altro ex rossonero El Shaarawy. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa giovedì 11 aprile alle 20.45 su Rai 1, DAZN e Sky Sport.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.