Slavia Praga-Roma, Mourinho: "Partita orribile, abbiamo meritato la sconfitta. Salvo solo Bove"

Praga 9 novembre 2023 - La Roma cade a Praga, all'Eden Park si impone lo Slavia, il quale supera i giallorossi per 2-0, ribaltando il risultato dell'Olimpico e prendendosi così la vetta del Gruppo G in virtù della miglior differenza reti rispetto ai capitolini. Infuriato nel post partita José Mourinho, ecco le parole del tecnico lusitano ai microfoni di Sky Sport dopo l'incontro di Europa League.

"Oggi ci è mancato tutto. Non voglio parlare tanto, la decisione di non far parlare i giocatori con la stampa nel post partita è stata mia e questo perché non ci sarà molto da aggiungere rispetto a quello che dirò io. Il risultato è stato meritatissimo per loro, in senso positivo e meritatissimo per noi in senso negativo. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio e non è una cosa che mi piace fare perché di solito arrivo dopo una partita, ma vedendola sopra, da più lontano, mi dà la tranquilla di poter parlare. Rimarrà tra me e la squadra quello che ci siamo detti. Voglio essere onesto e sincero con i ragazzi dello Slavia Praga, che hanno meritato al 100%".

Nulla ha funzionato, secondo Mou: “All'andata loro hanno giocato in un modo molto simile a come hanno poi interpretato la partita oggi, noi strategicamente era quello che avevamo preparato. L'assenza di Zalewski, con El Shaarawy che ha dovuto giocare alto a sinistra nel centrocampo a cinque potrebbe essere una scusa per il nostro pessimo gioco, ma io non voglio scuse. Oggi non ha funzionato niente. Dal punto di vista individuale sono stati pochissimi, davvero, ad aver avuto un atteggiamento giusto, quello corretto e professionale come lo esigo io. Molti hanno avuto un atteggiamento scorretto per una partita seria, una partita con obiettivi. Non voglio parlare di più".

Avvicinamento complicato al derby? “A me piace isolare le cose – spiega il tecnico – , e queste due sono separate l'una dall'altra. Quando tu hai qualche giocatore in situazioni difficili pensi sempre un po' alla partita successiva. Lo abbiamo fatto con Dybala e con Cristante. Questo però non significa che la partita importante non sia quella di oggi. Abbiamo giocato male, siamo stati orribili. Abbiamo avuto una piccola reazione, però niente, meritiamo il peso della sconfitta".

Da salvare solo la prestazione di Bove: “Era l'unico in campo con la testa – conclude Mou – , quando ne hai uno solo così non puoi vincere. Bove meritava di non perdere, tutti gli altri giocatori e io compreso abbiamo meritato la sconfitta”.