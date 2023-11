Europa League, guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e tv

Roma, 29 novembre 2023 – Atalanta e Roma andranno a caccia della qualificazione nella prossima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League. Domani, giovedì 30 novembre, la Dea punterà a vincere per proiettarsi direttamente agli ottavi di finale, mentre i capitolini dovranno provare a mantenere il primo posto nel proprio gruppone. La quinta giornata su sei, dunque, potrebbe essere già determinante per scrivere il futuro delle italiane nella seconda coppa internazionale più importante.

L'Atalanta a caccia del primo posto

La squadra di Gian Piero Gasperini giocherà tra le mura amiche del Gewiss Stadium, dove ospiterà lo Sporting Lisbona. Sfida di alto livello per l'Atalanta, che all'andata in Portogallo si era imposta, è ancora imbattuta in Europa in questa stagione e ha già timbrato l'aritmetica per il passaggio del turno. Ora la Dea vuole assicurarsi il primo posto nel girone, che significherebbe accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. Pochi calcoli e poco turnover per il tecnico dei bergamaschi, che metteranno in campo il miglior undici possibile contro una squadra dalle ottime individualità come lo Sporting.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Sporting Lisbona: (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. Allenatore: Amorim.

La sfida si disputa giovedì 30 novembre, con calcio d'inizio alle ore 18:45. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn.

La Roma in Svizzera per la qualificazione matematica

Leggermente diversa è la situazione della Roma. La squadra di José Mourinho giocherà in Svizzera, contro il Servette, e avrà a disposizione due risultati su tre per ottenere la matematica qualificazione al prossimo turno. Al momento i giallorossi condividono il primo posto con lo Slavia Praga, a quota nove punti.

Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Allenatore: Weiler.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn, con calcio d'inizio alle ore 21.

Calendario Europa League: 5^ giornata fase a gironi

Giovedì 30 novembre, ore 18:45

Sparta Praga - Real Betis

AEK Atene - Brighton & Hove Albion

Atalanta - Sporting Lisbona

Backa Topola - West Ham

Friburgo - Olympiacos

Sturm Graz - Rakow Czestochowa

Maccabi Haifa - Rennes

Giovedì 30 novembre, ore 21

Tolosa - Union Saint Gilloise

Olympique Marsiglia - Ajax

Liverpool - LASK

Molde FK - Qarabag

Hacken - Bayer Leverkusen

Villarreal - Panathinaikos

Servette - Roma

Sheriff - Slavia Praga

Rangers - Aris Limassol

Classifica Uefa Europa League fase a gironi

Gruppo A: West Ham 9, Friburgo 9, Olympiacos 4, Backa Topola 1

Gruppo B: Olympique Marsiglia 8, Brighton & Hove Albion 7, AEK Atene 4, Ajax 2

Gruppo C: Real Betis 9, Rangers 7, Sparta Praga 4, Aris Limassol 3

Gruppo D: Atalanta 10, Sporting Lisbona 7, Sturm Graz 4, Rakow Czestochowa 1

Gruppo E: Liverpool 9, Tolosa 7, Union Saint Gilloise 4, LASK 3

Gruppo F: Rennes 9, Villarreal 6*, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 1*

Gruppo G: Slavia Praga 9, Roma 9, Servette 4, Sheriff 1

Gruppo H: Bayer Leverkusen 12, Qarabag 6, Molde FK 6, Hacken 0

*una partita in meno

