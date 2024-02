Rennes-Milan, le ultimissime: Pioli rivoluziona l’attacco. Probabili formazioni e dove vederla

Rennes (Francia), 22 febbraio 2024 – Forte del 3-0 rifilato al Rennes a San Siro una settimana fa, il Milan quest’oggi alle 18.45 va a far visita ai transalpini nel match di ritorno dei playoff di Europa League, con l’obbiettivo di agguantare un posto agli ottavi di finale e mettersi alle spalle al più presto il ko di campionato contro il Monza e le tante critiche ricevute dopo il match dello U-Power Stadium.

Nonostante il risultato rotondo di una settimana fa, però, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha comunque cercato di tenere alta la guardia: “Lunedì come di consueto abbiamo analizzato la partita di campionato e poi ci siamo subito tuffati e concentrati su questa. Ai ragazzi ho detto che il vantaggio che ci siamo conquistati nel match d’andata è meritato, ma anche che non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo della qualificazione e che ci sarà da lavorare da squadra per tutto l’arco della partita, perché il Rennes resta un ottimo team che ci aspettiamo possa fare qualcosa di diverso sul piano della formazione o dell’atteggiamento, a partire da un inizio probabilmente importante”.

Contro i transalpini il tecnico milanista riproporrà una robusta rotazione dei suoi uomini per gestire le risorse. Una scelta che contro il Monza non ha pagato buoni dividendi, ma Pioli preferisce comunque non parlare di turnover: "Non amo parlare di turnover. Si tratta di gestione di un gruppo che lavora e che dovrà affrontare cinque partite in quindici giorni. Faccio scelte per ogni singola gara e quelle fatte domenica erano dettate dai dati a disposizione e dalla condizione dei giocatori”. Dall’altra parte, il Rennes non vorrà certo alzare bandiera bianca anzitempo, come spiegato da Stephan: “Fino alla fine proveremo a giocarci le nostre carte, sapendo che non potrà essere una partita normale. Cercheremo di spingere a tutta e creare le condizioni per vincere sin dall’inizio. La partita non è finita. Serviranno un po’ di follia e irrazionalità”.

Le probabili scelte di Pioli e Stephan

Mister Stefano Pioli non rinuncia al 4-2-3-1 ma con diverse novità rispetto all’undici titolare che ha affrontato il Monza in campionato: tra i pali la certezza Maignan, schermato dal pacchetto difensivo visto in alcune delle ultime uscite (Tomori e Kalulu hanno già svolto allenamenti con la squadra ma non sono ancora pienamente pronti per tornare) e composto da Florenzi, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez. Muscoli e fantasia in mediana, dove agiranno Musah e Bennacer. Le novità più importanti saranno invece nel reparto offensivo: sulla parte destra del terzetto di trequarti tornerà dal 1’ Chukwueze, rientrato dopo il secondo posto ottenuto in Coppa d’Africa con la Nigeria, affiancato da Reijnders – schierato nell’insolita posizione di trequartista centrale per garantire riposo a Loftus-Cheek – e Leao. Davanti, infine, ci sarà Jovic, reduce dall’espulsione rimediata contro il Monza. Il Rennes risponderà con un 4-4-2 canonico e con lo stesso undici del match di andata: a protezione dell’esperto Mandanda ci saranno ancora Gouela Doué, Omari, l’ex Bologna Theate e Truffert. Bourigeaud e Désiré Doué saranno invece gli esterni di un centrocampo completato dai centrali Santamaria e Matusiwa, mentre a formare la coppia d’attacco ci saranno Terrier e Kalimuendo.

Le probabili formazioni

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Chukwueze, Reijnders, Leao; Jovic, All. Pioli.

Dove vedere la partita

La sfida Rennes-Milan è trasmessa giovedì 22 febbraio alle 18.45 in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now, Sky Go e Dazn.