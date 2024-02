Rennes-Milan 3-2, Pioli: "Buona qualificazione ma dobbiamo essere più solidi e concentrati"

Rennes (Francia), 22 febbraio 2024 – Pur con qualche sofferenza di troppo e con una prestazione decisamente sottotono soprattutto in difesa, dove sono arrivati altri tre gol subiti dopo i 4 incassati a Monza, il Milan completa la sua missione e strappa un pass per gli ottavi di finale di Europa League: alla luce del 3-0 portato a casa dai rossoneri a San Siro la scorsa settimana, infatti, il 3-2 rimediato in casa del Rennes dagli uomini di Pioli questa sera nel ritorno del playoff si è infatti rivelato ininfluente per il passaggio del turno. Il Milan ha cercato di partire forte dopo appena 2’ si è divorato un gol con Leao. Un errore pagato a caro prezzo dagli uomini di Pioli, passati in svantaggio all’11’ per effetto della staffilata vincente di Buorigeaud. Il vantaggio dei padroni di casa ha però resistito appena 11’, perché al 22’ Jovic di testa ha pareggiato i conti. Una doccia gelata per la squadra di Stephan che ha immediatamente reagito e si è nuovamente gettata in avanti, ma ha dovuto attendere il 54’ per rimettere la freccia del sorpasso con la seconda rete di Bourigeaud, siglata su rigore procurato dal fallo di Kjaer su Terrier. L’ennesima, caparbia reazione rossonera non ha comunque tardato ad arrivare e ha portato la firma di Leao che, al culmine di una serpentina agevolata da un rimpallo, al 58’, ha superato Mandanda e depositato la palla in rete. Il punto esclamativo sulla partita lo ha però messo ancora una volta Bourigeaud, capace di chiudere una memorabile tripletta personale con il secondo rigore della sua serata, che ha di fatto lanciato il forcing finale dei francesi, a cui il Milan ha saputo resistere con caparbietà. Tira un sospiro di sollievo e si prende quanto di buono fatto dai suoi ragazzi che hanno raggiunto l’obiettivo qualificazione, ma al tempo stesso chiede un ulteriore passo avanti di squadra il tecnico rossonero Stefano Pioli, ai microfoni di Sky, a fine gara: “Ci porteremo sicuramente dietro la soddisfazione di aver superato un turno difficile – ha spiegato il tecnico rossonero –, che forse era sembrato fin troppo facile dopo la gara di andata, ma l’Europa è questa. Ci aspettavamo una gara complicata. È chiaro che avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e le ripartenze che abbiamo avuto, ma è altrettanto vero che loro sono stati bravi a giocare una partita molto intensa con tanti giocatori offensivi. Abbiamo conquistato una qualificazione importante, anche se ci sono ancora tante situazioni da valutare bene e su cui lavorare”. Pioli sottolinea però che ci sono tanti miglioramenti da fare sia in fase difensiva che in fase offensiva: “Credo che la partita di stasera abbia confermato che abbiamo un potenziale offensivo importante. Se gli avversari ci lasciano spazi, sappiamo essere pericolosi, ma dobbiamo trovare più solidità, attenzione e concedere qualcosa di meno agli avversari”. Il tecnico milanista preferisce poi non parlare di rendimento a due velocità quando in campo ci sono i titolari e quando invece ci sono le cosiddette seconde linee: “Abbiamo sofferto anche con Pulisic e Leao, e al tempo stesso avuto occasioni. Dobbiamo essere più squadra. Credo di avere un gruppo forte, non solo undici titolare. I ragazzi quando sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti. Adesso pensiamo a recuperare energie in vista della prossima gara contro l’Atalanta che quest’anno ci ha sempre battuto”. La chiosa è sulle ambizioni rossonere: “Vogliamo provarci. In campionato ci siamo fermati dopo un buon momento, ma vogliamo cercare di guardare avanti e raggiungere chi ci precede. In Europa, invece incontreremo sicuramente una squadra forte ma siamo sicuri anche loro non saranno felici di incontrare noi”.